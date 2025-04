Kolaps cien ropy nahráva slovenským motoristom, palivá by mali výrazne zlacnieť

Slovenských motoristov čaká zlacňovanie. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, kolaps cien ropy v ostatných dňoch bude znamenať, že ostatný odraz cien palív na Slovensku sa zastaví a zvráti.

„Forsáž tomuto obratu dodá aj pád rafinačných marží, čo znamená, že ceny ropných derivátov klesajú rýchlejšie ako ceny samotnej komodity,“ dodal Pánis.

Oplatí sa ešte trochu počkať

Ceny nafty by sa tak mohli podľa neho skokovito vrátiť hlbšie pod 1 euro a 50 centov a ceny benzínu by mohli takisto zlomiť túto métu.

„To znamená, že nafta by mohla byť najlacnejšia od začiatku decembra a benzín od prelomu septembra a októbra,“ doplnil Pánis.

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, aktuálny vývoj na cenách ropy určuje aj smerovanie na Rotterdamskej burze palív, kde by po krátkej prestávke, mali byť obnovené tlaky na pokles cien benzínov aj nafty.

„Na našich čerpacích staniciach v horizonte týždňa, maximálne dvoch, budeme vidieť druhú výraznejšiu vlnu poklesu cien v tomto roku, preto sa s tankovaním oplatí ešte chvíľu počkať, úspory vodičov môžu byť pomerne zaujímavé,“ myslí si Boháček.

Česko zostane najlacnejšie v okolí

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší o vyše 13 centov a nafta o asi približne deväť centov. A to napriek zvýšeniu DPH.

Obnova poklesu cien palív nastane podľa Pánisa aj v okolitých krajinách. Predpokladá, že Česká republika si uchová pozíciu krajiny s najlacnejším benzínom zo susediacich krajín EÚ, no jeho ceny na druhej strane rieky Moravy klesne ráznejšie pod 1 euro a 40 centov.

V Poľsku sa budú ceny približovať k 1 euru a 40 centom. Hlbšie pod 1 euro a 50 centov by sa mali ceny benzínu zosunúť aj v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by mohli konvergovať po prepočte na spoločnú menu hospodárskej a menovej únie k 1 euru a 35 centom. Lacnejšia nafta ostane v porovnaní so Slovenskom aj v Poľsku, kde by mohla zostúpiť k 1 euru a 45 centom.

Sme lacnejší ako priemer EÚ

V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, no jej maďarské, slovinské a rakúske ceny by sa mali priblížiť k 1 euru a 50 centov a chorvátske by mali klesnúť hlbšie pod túto hladinu.

„Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 14 centov nižšie ako v celej EÚ a o 19 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, resp. o 11 centov v porovnaní s eurozónou,“ podotkol Boháček.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 13. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšili.

Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,52 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,736 eura za liter. Liter štandardnej motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali za približne rovnakých 1,48 eura za liter.