Svetový ropný trh je „nevyvážený“, ponuka rastie rýchlejším tempom ako dopyt

Svetový trh s ropou zažíva obdobie nerovnováhy, keďže rastúca ponuka prevyšuje dopyt, a to napriek silnejším dodávkam do Číny. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej pravidelnej mesačnej správe o rope.
IEA upravila smerom nahor svoje odhady globálnej produkcie ropy a predpokladá, že v roku 2026 bude ponuka prevyšovať dopyt o viac než štyri milióny barelov denne.
Neistoty ovplyvňujúce prognózy
„Bilancia na svetových ropných trhoch začína byť čoraz nevyváženejšia – globálna ponuka pokračuje v silnom raste, zatiaľ čo rast dopytu ostáva v porovnaní s minulosťou len mierny,“ uviedla agentúra.
Organizácia však pripustila, že existuje veľa neistôt, ktoré môžu ovplyvniť tieto prognózy, vrátane ekonomických dôsledkov nedávnych colných turbulencií, pozastavenia činnosti vlády v USA a dopadov najnovších západných sankcií na Rusko, významného producenta ropy.
Globálna ropná produkcia
Na základe najnovšej revízie agentúra očakáva, že globálna ropná produkcia vzrastie v roku 2025 o 3,1 milióna barelov denne a v roku 2026 o ďalších 2,5 milióna barelov denne. Spotreba ropy síce tiež stúpa, no výrazne pomalším tempom než jej ponuka.
Podľa IEA bude vo štvrtom štvrťroku 2025 rast dopytu dokonca slabší než počas predchádzajúcich troch mesiacov, čo ešte viac prehĺbi nerovnováhu na trhu.