Na trhu s ropou rastie nervozita. Dopyt v USA sa spomaľuje a dôvodom je najdlhší "shutdown" v histórii

Ropa zaznamenala druhý stratový týždeň po sebe, keď odovzdala takmer dve percentá. Severoamerický benchmark WTI sa ponoril tesne pod 60-dolárovú hranicu a severomorská zmes Brent pod 64 dolárov. Ako uviedol pre SITA analytik J&T BankyStanislav Pánis, k pokračovaniu poklesu cien ropy pomohli predovšetkým ponukové a dopytové faktory.
Organizácia OPEC+ v závere minulého týždňa oznámila pokračovanie zvyšovania ťažby v decembri, hoci len miernym tempom o 137-tisíc barelov denne, keď sa začínajú objavovať aj medzi jej členmi obavy z previsu ponuky a dobre zásobeného trhu.
Najdlhší shutdown v histórii
Tlaky na pokles cien zo strany ponuky boli podporené aj rastom amerických komerčných zásob ropy za ostatný reportovaný týždeň. Na dopytovej strane rastie podľa Pánisa nervozita zo spomaľovania sa dopytu v Spojených štátoch, pri neschopnosti zákonodarcov v Kongrese dohodnúť sa na financovaní vládnych inštitúcií, čo vyústilo do ich najdlhšieho shutdownu v histórii.
Môže Slovensko naďalej počítať s ruskou ropou? Zrejme áno, keďže Slovnaft je dcérou maďarského MOLu
„To vytvára obavy zo zvoľnenia inak solídneho rastu americkej ekonomiky dopovanej veľkými kapitálovými výdajmi firiem okolo umelej inteligencie na budovanie infraštruktúry na čele s datacentrami. Okrem toho rastú obavy z rastu prepúšťania v americkej ekonomike s čoraz zreteľnejšími signálmi chladnutia miestneho trhu práce,“ dodal Pánis.
Zvýšená geopolitická nervozita
Mínusom pre komoditu bol podľa neho negatívny sentiment na akciových trhoch a predajné tlaky na Wall Street pri obavách z bohatého ocenenia Big Tech firiem okolo umelej inteligencie ako aj posilnenie sa dolára na trojmesačné maximá voči košu hlavných svetových mien.
„Zvýšená geopolitická nervozita okolo Venezuely či určité obavy z poklesu ruských exportov na svetové trhy do určitej miery ustupujú respektíve sú už započítané v cenách,“ podotkol Pánis.
Pretrvávajúci tlak silného dolára
Ako dodal analytik 365.bankTomáš Boháček, rozhodnutie OPEC+ pozastaviť plánované zvyšovanie ťažby v prvom štvrťroku budúceho roka naznačuje, že producenti vnímajú riziko možného nadbytku ponuky a slabšieho dopytu, najmä zo strany ázijského priemyslu. Slabé výsledky výrobných indexov v Ázii aj USA a pretrvávajúci tlak silného dolára zatiaľ pôsobia smerom na pokles cien ropy.
Chorváti zavreli ropné kohútiky Slovákom, môže ísť o „hru“ pred stretnutím Trumpa s Orbánom
„Na druhej strane sankcie voči ruským producentom ako Rosneft a Lukoil môžu zabrániť prudkému poklesu cien a udržať trh v stave mierneho napätia. Celkovo však ropa zostáva v pásme bez jasného trendu, s tlakom na postupné obchodovanie skôr na nižších úrovniach,“ uzavrel Boháček.