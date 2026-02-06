Zima preverila energetiku Nemecka, zásoby plynu sú nízke a firmy žiadajú zmenu pravidiel

Úroveň naplnenia nemeckých zásobníkov plynu klesla začiatkom februára v dôsledku mrazivého januára tesne nad hranicu 30 percent. Zatiaľ čo spolková vláda a sieťová agentúra považujú situáciu za stabilizovanú vďaka dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG), priemyselné združenia varujú pred rizikami a volajú po zmene regulačného rámca. Informuje o tom denník Die Zeit a portál Clean Energy Wire.
Vláda sa spolieha na Nórsko a LNG
Hoci sú súčasné rezervy nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcich rokoch, spolková ministerka hospodárstva Katherina Reicheová uviedla, že dôvod na obavy neexistuje. Nemecko sa v roku 2026 spolieha na stabilné dodávky plynovodmi z Nórska, ktoré pokrývajú takmer polovicu spotreby, a na dovoz LNG.
Prezident Spolkovej sieťovej agentúry (BNetzA) Klaus Müller potvrdil, že stav zásobníkov už nie je jediným ukazovateľom energetickej bezpečnosti. Terminály na pobreží Severného a Baltského mora podľa neho zmenili strategickú pozíciu krajiny. „Terminály LNG poskytujú Nemecku dodatočný stupeň bezpečnosti,“ uviedol Müller.
Priemysel varuje pred rizikami
Napriek optimizmu vlády sú však priemyselné kruhy opatrnejšie. Generálny riaditeľ združenia Gas and Hydrogen Industry Timm Kehler upozornil, že spoliehanie sa na krátkodobé dodávky pri nízkych zásobách je ako „poistenie bez krytia“. Združenie vyzvalo na zavedenie trhových stimulov na plnenie zásobníkov podľa vzoru Francúzska, Talianska či Rakúska. „V súčasnosti sú obchodníci zovretí medzi štátnymi požiadavkami a snahou vlády nechať pôsobiť trhové sily,“ dodal Kehler.
Združenie prevádzkovateľov zásobníkov INES pripomenulo, že čerpanie zásob spomalili mierne teploty v úvode zimy. Nemecko je pri dovoze LNG výrazne závislé od Spojených štátov, ktoré zabezpečujú viac ako 90 percent priamych dodávok do krajiny. USA boli v roku 2025 kľúčovým dodávateľom aj pre celú Európsku úniu s podielom 57 percent na celkovom dovoze LNG.