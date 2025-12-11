Najväčší prepad od invázie. Rusku dramaticky klesajú príjmy z ropy

Medzinárodná agentúra pre energetiku upozorňuje na výrazný pokles príjmov z ropy v dôsledku sankcií a útokov na ruské energetické zariadenia.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Russian crude oil industry and oil fossil fuels embargo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Aktuality Nezaradené z lokality Rusko

Príjmy Ruska z exportu ropy v novembri dosiahli najnižšiu mesačnú úroveň od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, informovala vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete a príjmy z fosílnych palív sú kľúčové pre financovanie štátneho rozpočtu, ktorý je pod tlakom z dôvodu nízkeho ekonomického rastu, sankcií a ukrajinských útokov na energetické zariadenia.

Ropa a plyn klesli o 22 %

„Objemy aj ceny klesli, čo znížilo exportné príjmy na najnižšiu úroveň od februára 2022,“ uviedla IEA. Celkové príjmy v novembri dosiahli 11 miliárd dolárov, čo je o 3,6 miliardy menej ako v rovnakom období minulého roka. Ruské ministerstvo financií zároveň oznámilo, že príjmy z ropy a plynu za prvých deväť mesiacov tohto roka klesli o 22 % na celkových 88 miliárd dolárov.

Ukrajinské útoky na ruskú „tieňovú flotilu“ obchádzajúcu sankcie a na námorné ropné zariadenia v novembri znížili takmer o polovicu ruský námorný export ropy cez Čierne more, dodala agentúra. „Po výrazných neplánovaných odstávkach rafinérií v novembri sa napätie na trhu s rafinovanými produktmi zmiernilo, no sankcie v prvom štvrťroku 2026 prinesú nové výzvy,“ konštatovala IEA.

Ukrajina zosilnila útoky

V októbri USA zaviedli jedny z najprísnejších opatrení voči ruskému energetickému sektoru, vrátane sankcií voči dvom najväčším ropným producentom Rosnefť a Lukoil, s cieľom prinútiť Moskvu ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. Ukrajina počas leta a začiatkom jesene zosilnila útoky na ruské rafinérie, čo spôsobilo rast domácich cien benzínu a prinútilo niektoré ruské regióny zaviesť prídely na palivo.

Kombinácia vysokých vojenských výdavkov, pretrvávajúcej inflácie a nižších príjmov z ropy výrazne zaťažuje ruský rozpočet. Očakáva sa, že Moskva tento rok dosiahne deficit vo výške 50 miliárd dolárov, čo predstavuje približne tri percentá HDP.

Firmy a inštitúcie: IEA Medzinárodná agentúra pre energetiku
Okruhy tém: Fosílne palivá ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk