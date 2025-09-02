Slovensko sa ruských energií nevzdá, povedal Fico Putinovi. Zelenskému chce vyčítať útoky na infraštruktúru - FOTO

Slovenský premiér plánuje znovuobnovenie stretnutí zmiešanej slovensko-ruskej komisie.
Vladimir Putin, Robert Fico
Zľava: slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia v Pekingu. Foto: Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Slovensko sa len tak ľahko a dobrovoľne nevzdá ruských energií. Slovenský premiér Robert Fico na stretnutí v Číne povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že Slovensko má naďalej záujem o dodávky ruského plynu ako aj ropy.

Ruskému prezidentovi potvrdil, že Slovensko bude na pôde Európskej únie hlasovať proti plánu úplne sa odstrihnúť od dodávok ruských energií od roku 2028.

Spolupráca na výstavbe novej jadrovej elektrárne

Premiér Fico povedal Putinovi, že Slovensko má záujem s Ruskom rozvíjať vzťahy aj v ďalších projektoch. Fico by si napríklad vedel predstaviť spoluprácu s Ruskom pri výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. A to aj napriek tomu, že by novú jadrovku už mala stavať americká spoločnosť Westinghouse.

„Privítal by som rusko-americkú spoluprácu na tomto projekte,“ povedal Fico s tým, že sa bude pýtať americkej spoločnosti, či by nebola možnosť akejsi spolupráce na výstavbe novej bohunickej jadrovej elektrárne s ruskými spoločnosťami.

China Russia Slovakia

Stretne sa aj so Zelenským

Fico taktiež povedal Putinovi, že v piatok má plánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na ňom chce okrem iného ukrajinskému prezidentovi povedať, aby už nebombardovali energetickú infraštruktúru.

„Budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Jednoducho to nie je možné, aby sa takto útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko tak dôležitá,“ povedal Fico.

Slovenský premiér plánuje znovuobnovenie stretnutí zmiešanej slovensko-ruskej komisie. Taktiež Putinovi povedal, že Slovensko bude podporovať vstup Ukrajiny do EÚ, ale už nebude podporovať jej vstup do NATO.

