Putin na stretnutí s Ficom: Rusko nemá záujem na nikoho útočiť, chráni len svoje záujmy - FOTO

Ruský prezident Vladimir Putin na utorňajšom stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom v Číne vyhlásil, že Rusko nemá záujem útočiť na ďalšie európske krajiny a že chráni len svoje národné záujmy.
Putin označil správy z Európy o tom, že Rusko plánuje útoky na ďalšie štáty, za „hystériu“ a „absolútnu hlúposť bez akýchkoľvek reálnych základov“. Dodal, že „pre zdravého človeka je to zjavná provokácia“ a že „Rusko nemá záujem na nikoho útočiť“.
K vojne na Ukrajine Putin uviedol, že konflikt vznikol v dôsledku toho, že Západ podporoval prevrat na Ukrajine.
NATO vraj chce postsovietsky priestor
„Po týchto udalostiach nasledovali konkrétne kroky na Kryme, juhovýchode Ukrajiny a v Donbase. Rusko bolo donútené chrániť svoje záujmy,“ zdôraznil Putin a dodal, že nejde o agresívne správanie Ruska, ale o reakciu na agresívne správanie druhej strany.
Podľa neho druhá strana, ktorou je Západ a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), má za cieľ ovládnuť celé postsovietske územie, na čo Rusko muselo reagovať.
Ocenil politiku Ficovej vlády
Na margo mierových snáh o ukončenie vojny na Ukrajine ruský vodca podotkol, že žiadna dohoda o riešení konfliktu nesmie ohroziť bezpečnosť Moskvy. „Prirodzene, je to vlastné rozhodnutie Ukrajiny, ako si zabezpečí svoju bezpečnosť. Ale túto bezpečnosť… nemožno zabezpečiť na úkor bezpečnosti iných krajín, najmä na úkor Ruskej federácie,“ povedal Putin podľa agentúry AFP.
Šéf Kremľa zároveň Ficovi povedal, že oceňuje „nezávislé“ postavenie Slovenska v rámci medzinárodných vzťahov. „Vysoko si ceníme nezávislú zahraničnú politiku, ktorú vy a váš tím, vaša vláda, presadzujete,“ povedal Putin Ficovi, jedinému lídrovi EÚ, ktorý sa zúčastnil na spomienkových oslavách druhej svetovej vojny v Pekingu.