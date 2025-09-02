Blanár obhajuje Ficovu cestu do Číny, pripomína Korčokove vlastné slová. Opozícia vraj nemá jasno, čo vlastne chce

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Blanár (Smer-SD) kritizuje vyjadrenia opozície týkajúce sa premiérovej cesty do Číny. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny a absolvuje aj bilaterálne rokovania.
Pod výzvu sa podpísali viaceré opozičné strany
Viaceré opozičné subjekty túto cestu kritizovali. Predsedovi vlády tiež tri desiatky zástupcov parlamentnej aj mimoparlamentnej opozície zaslali list, ktorým ho vyzvali, aby svoju cestu využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv vo svete. Rovnako ho vyzvali, aby apeloval na čínske vedenie, aby zastavilo akúkoľvek podporu vojnovým aktivitám Ruska proti Ukrajine a využilo svoj vplyv na Ruskú federáciu a prispelo k čo najrýchlejšiemu ukončeniu agresie Ruska proti Ukrajine.
„Iba mierové riešenie, ktoré bude rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, môže priniesť stabilitu do nášho regiónu,“ zdôraznili. Pod listom sú podpísaní poslanci Progresívneho Slovenska (PS), strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Slovensko, Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) aj mimoparlamentných Demokratov. Na sociálnej sieti jeho text zverejnil poslanec SaS Ondrej Dostál.
Minister Blanár vo svojom vyjadrení pripomenul minulé výroky Ivana Korčoka (PS), ktorý sa v roku 2021 vyjadril, že Slovensko je pripravené prehlbovať spoluprácu aj obchodnú výmenu s Čínou. „Toto je jedno z mála tvrdení, ktoré som ocenil, keď bol Ivan Korčok ministrom vo vláde Igora Matoviča. Ale, samozrejme, ako bolo vtedajšej koalícii vlastné, ostalo len pri slovách,“ povedal Blanár.
Korčok podľa Blanára stratil dôveryhodnosť
Rovnako pripomenul aj Korčokove slová z februára tohto roka o tom, že ak americký prezident Donald Trump nanovo kreslí mapu sveta, Európa sa musí zariadiť, a že by sme mali viac spolupracovať s Čínou.
Opoziční poslanci vyzvali Fica, aby cestu do Číny využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv – FOTO
„Aj s tým by sa dalo súhlasiť, ak by to Korčok myslel vážne. Ale ľudia mu neveria. Neuverili mu ani pri kandidatúre na prezidenta a nezvolili ho, a nedá sa mu uveriť ani to, čo tvrdil doteraz o budovaní slovensko-čínskych vzťahov, pretože len čo sa dozvedel, že do Pekingu smeruje predseda vlády Robert Fico, kde si uctí obete II. svetovej vojny a bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi Číny a Ruska, už sa spustil krik progresívcov, aby premiér nikam nešiel,“ vraví šéf slovenskej diplomacie.
Kritika zaznela aj na adresu KDH
Je toho názoru, že zástupcovia PS by si mali premyslieť, čo naozaj chcú. Rovnako by podľa Blanára mali skontrolovať svoje vyjadrenia, aby sa nestávalo, že raz chcú vzťahy s Čínou budovať a inokedy nie.
„Snáď ich neovplyvnilo čoraz progresívnejšie Kresťanskodemokratické hnutie, ktorého predseda stratil úctu a pokoru voči všetkým obetiam II. svetovej vojny. Podľa neho by Robert Fico nemal cestovať do Pekingu pri príležitosti 80. výročia konca vojny, lebo veď čínska armáda nás predsa neoslobodila… Toto nepotrebuje komentár, ale pripomeniem predsedovi KDH, že my si vážime všetkých, ktorí bojovali proti fašizmu a nacizmu, a vždy si ich aj budeme uctievať. Napríklad sme tak urobili aj v Spojených štátoch, hoci územie Slovenska priamo neoslobodili ani Američania,“ obrátil sa minister vo svojej kritike na ďalší opozičný subjekt.
Smerom k predstaviteľom opozície zdôraznil, že 80. výročie porážky fašizmu a nacizmu si zaslúži úctu kedykoľvek a kdekoľvek „Ak sa neviete zhodnúť ani na takomto hodnotovom základe, tak ma to len uisťuje v tom, že mier pre vás neznamená vôbec nič,“ uzavrel svoje vyjadrenie.