Plyn na Slovensko cez Ukrajinu stále netečie, ale my im dodávame aj ruský. Fico hovorí o paradoxe

Slovenský premiérRobert Fico zatiaľ necíti žiadny tlak od americkej administratívy po vyjadreniach prezidenta Donalda Trumpa. Ten povedal, že pre zastavenie vojny na Ukrajine musia európske štáty vrátane Slovenska zastaviť odoberanie plynu a ropy. „Necítim žiadny tlak. Nikto ma o nič zatiaľ nežiadal,“ povedal Fico.
Technologické zmeny v rafinérii Slovnaft
Fico zdôraznil, že rešpektuje aj ruského aj amerického prezidenta.
Trump chce presvedčiť Európu, aby prestala kupovať ruskú ropu
„Ale čo je za tou politikou? No nahradiť ruský plyn americkým LNG. Veď o to presne ide. Veď ja chápem, že prezident Trump robí to, čo by mal robiť každý politik, mal by chrániť národné záujmy vlastného štátu. No, ale ak mi niekto hovorí, že prestaň brať ruský plyn a pritom nemáme odpoveď, kde zoberieme ďalší. Čiže, čo teraz,“ zdôraznil Fico, podľa ktorého bude priestor baviť sa o tejto téme s americkou administratívou pri podpise dohody medzi slovenskou a americkou vládou o spolupráci v jadrovej energetike.
Slovenský premiér je za diverzifikáciu aj pri dodávkach ropy. Tam však musia prebehnúť technologické zmeny v bratislavskej rafinérii Slovnaft.
Miliarda kupovaná z iných zdrojov
Fico pripomenul, že dodávky plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko sú naďalej zastavené, a že naopak našim reverzným tokom dodávame plyn Ukrajincom. Hovorí, že vo väčšine prípadov ide o plyn ruský.
Z Maďarska dovezieme viac plynu, musíme si však ešte počkať
Plyn dnes cez Ukrajinu netečie. Naopak, a to je paradoxné, Ukrajinci nakupujú ruský plyn a my im ho cez naše potrubie dodávame reverzným tokom plynu. My nemáme dôvod trestať ľudí a deti na Ukrajine, ktoré potrebujú teplo. Len je to také paradoxné, že nám Ukrajina zastavila tok ruského plynu a súčasne Ukrajina využíva, že nás európska legislatíva núti, že my musíme prepraviť plyn našim potrubím.
Zásielky plynu prichádzajú podľa neho aktuálne na Slovensko predovšetkým cez plynovod Turkstream. Cez turecký plynovod vie k nám podľa premiéra prísť ročne zhruba 3,5 mld. kubíkov plynu. Zvyšnú miliardu, potrebnú pre našu spotrebu, musíme nakupovať z iných zdrojov.
Blokovanie sankcií voči Rusku
Aj tento plyn je podľa Fica predovšetkým ruský. „Si niekto myslí, že ak prestaneme odoberať 3,5 mld. metrov kubických ruského plynu, tak to položí ruskú ekonomiku? Som proti týmto ideologickým vojnám,“ konštatoval Fico.
Slovenský premiér je pripravený v Európskej únii blokovať 19. sankčný balík voči Rusku. Fico chce vidieť od vedenia Európskej komisie opatrenia, ktoré pomôžu európskemu energetickému a automobilovému priemyslu.
„Myslím to vážne, že nebudem podporovať žiadny 19. balík sankcií, pokiaľ Európska komisia nepredloží návrhy na podporu automobilového priemyslu a cien energií v Európe. Predovšetkým ide o cenu elektrickej energie v Európe, ktorú si podľa mnohých expertov vieme stanoviť takú, ktorá nám v Európe pomôže, a nie takú ktorá nás devastuje,“ zdôraznil Fico.