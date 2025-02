Slovenskí poskytovatelia podporných služieb môžu ponúkať elektrinu už aj zahraničným prevádzkovateľom prenosových sústav

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa koncom roka pripojila do medzinárodných platforiem MARI a PICASSO. Tento vstup so sebou priniesol aj neočakávané situácie.

Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu SEPS Marián Širanec, pripojeniu Slovenskej republiky k medzinárodným platformám pre výmenu regulačnej energie predchádzala niekoľkoročná príprava.

Rozsiahle zmeny

Počas nej slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy vykonal rozsiahle zmeny v oblasti legislatívy, aplikovanej obchodnej logiky, ale najmä v oblasti riadenia prenosovej sústavy na Slovensku.

„Výsledkom bolo úspešné pripojenie SEPS do týchto platforiem. V rámci nich majú slovenskí poskytovatelia podporných služieb možnosť ponúkať svoje zdroje nie len pre potreby SEPS, ale aj pre potreby pripojených zahraničných prevádzkovateľov prenosových sústav,“ dodal Širanec.

Neštandardné situácie v cenách odchýlok

Vstup do platforiem, najmä platformy PICASSO, spôsobil v prvých dňoch v oblasti cien odchýlok niekoľko neštandardných situácií. Ceny odchýlok sústavy v niektorých zúčtovacích periódach vzrástli významne nad obvyklú úroveň z predchádzajúceho obdobia, čo bolo spôsobené zmenami v cenách regulačnej energie.

„Zapríčinili to nielen samotný algoritmus platformy, ale aj deregulácia ceny regulačnej energie a zmena správania poskytovateľov podporných služieb. Tí začali ponúkať regulačnú elektrinu na hraniciach cenových rozsahov, ktoré sú v dôsledku čiastočnej deregulácie cien regulačnej elektriny, v súlade s pravidlami platforiem,“ podotkol Širanec.

Tri závažné incidenty

V prvých dňoch po vstupe do platformy PICASSO došlo podľa neho k trom závažným incidentom, ktoré nijako nesúviseli so samotným pristúpením do PICASSO.

„Jeden z incidentov sa týkal nepresného odhadu výroby obnoviteľných zdrojov energie zo strany konkrétneho subjektu a ďalšie dva incidenty sa týkali masívnych výpadkov výrobných zdrojov, ktoré vyvolali vysokú potrebu aktivácie kladnej regulačnej elektriny,“ spresnil.