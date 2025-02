SEPS je už pripojená do medzinárodných platforiem, prinieslo to aj nečakané situácie - ROZHOVOR

Slovenská elektrizačný prenosová sústava (SEPS) sa koncom roka pripojila do medzinárodných platforiem MARI a PICASSO. Tento vstup so sebou priniesol aj neočakávané situácie. Na fungovanie Slovenska v platformách sme sa spýtali Mariána Širanca, člena predstavenstva a vrchného riaditeľa úseku slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu SEPS.

Ako prebiehali prípravy a aké sú Vaše skúsenosti po prvých mesiacoch v platformách MARI a PICASSO?

Pripojeniu SEPS, respektíve Slovenskej republiky k medzinárodným platformám pre výmenu regulačnej energie PICASSO (5. 11. 2025) a MARI (3. 12. 2025) predchádzala niekoľkoročná príprava. Počas nej boli vykonané rozsiahle zmeny v oblasti legislatívy, aplikovanej obchodnej logiky, ale najmä v oblasti riadenia prenosovej sústavy na Slovensku.

Z tohto pohľadu boli posledné dva roky veľmi intenzívne. Rozsah zmien pokrýval procesy od prípravy prevádzky, cez dispečerské riadenie, až po technické a obchodné vyhodnotenie a následné zúčtovanie, či už disponibility podporných služieb, alebo regulačnej elektriny.

Výsledkom bolo úspešné pripojenie SEPS do týchto platforiem. V rámci nich majú slovenskí poskytovatelia podporných služieb možnosť ponúkať svoje zdroje nie len pre potreby SEPS, ale aj pre potreby pripojených zahraničných prevádzkovateľov prenosových sústav.

Projekt takéhoto rozsahu po jeho produkčnom nasadení prirodzene vyžaduje určitý čas na stabilizáciu. Pripojenie SEPS k platformám bolo z pohľadu jej prevádzkovateľov hodnotené ako doteraz najhladšie.

Vstup do platforiem, najmä platformy PICASSO, spôsobil v prvých dňoch v oblasti cien odchýlky niekoľko neštandardných situácií. Ceny odchýlok sústavy v niektorých zúčtovacích periódach vzrástli významne nad obvyklú úroveň z predchádzajúceho obdobia, čo bolo spôsobené zmenami v cenách regulačnej energie.

Zapríčinili to nielen samotný algoritmus platformy, ale aj deregulácia ceny regulačnej energie a zmena správania poskytovateľov podporných služieb. Tí začali ponúkať regulačnú elektrinu na hraniciach cenových rozsahov, ktoré sú v dôsledku čiastočnej deregulácie cien regulačnej elektriny, v súlade s pravidlami platforiem, stanovené na ±15 000 €/MWh.

Navyše, v prvých dňoch po vstupe do platformy PICASSO došlo k trom závažným incidentom, ktoré nijako nesúviseli so samotným pristúpením do PICASSO. Jeden z incidentov sa týkal nepresného odhadu výroby obnoviteľných zdrojov energie zo strany konkrétneho subjektu a ďalšie dva incidenty sa týkali masívnych výpadkov výrobných zdrojov, ktoré vyvolali vysokú potrebu aktivácie kladnej regulačnej elektriny.

Akým spôsobom sa zmenil spôsob vyhodnotenia odchýlok a RE?

Vstupom do platforiem sa naplno prejavila nová filozofia, ktorá sa týka rolí SEPS a OKTE pri výpočte odchýlok sústavy a výpočtu a zúčtovania odchýlok voči subjektom zúčtovania. Za výpočet ceny a veľkosti odchýlky sústavy zodpovedá od 1. 7. 2024 SEPS, pretože v aktuálnom novom nastavení, v ktorom figurujú platformy MARI a PICASSO, už OKTE nemá k dispozícii všetky údaje, ktoré sú pre tieto výpočty potrebné.

Je zabezpečená výmena dát medzi SEPS a OKTE v súlade s týmto novým modelom?

Áno. Počiatočné menšie nezrovnalosti boli vyriešené v rámci stabilizácie produkčnej prevádzky k 31. 1. 2025, čo bol termín pre proces konečného zúčtovania za mesiac november 2024.

Aké dopady na finančné toky a zábezpeky subjektov zúčtovania mali vzniknuté nezrovnalosti v dátach?

Vzorec pre určenie finančnej zábezpeky je určený v prevádzkovom poriadku OKTE.

Požiadavky na navýšenie finančných zábezpek na mesiac január 2025 oproti predchádzajúcim mesiacom boli primárne spôsobené zvýšenými zúčtovacími cenami odchýlky sústavy v mesačnom vyhodnotení za november 2024, nakoľko OKTE určuje výšku zábezpeky na základe zúčtovacích cien spred dvoch mesiacov.

Navyše, požiadavka na navýšenie finančných zábezpek bola umocnená spomínanými vážnymi incidentmi v priebehu novembra, tesne po pripojení k platforme PICASSO.

Vo väčšine prípadov, keď sa zmenila zúčtovacia cena odchýlky medzi mesačným a konečným vyhodnotením odchýlky, sa cena v konečnom vyhodnotení zvýšila. Finančná zábezpeka na január bola teda určená z nižšej ceny a na potrebnú výšku finančnej zábezpeky to nemalo negatívny vplyv.