V Čunove postavia novú vodnú elektráreň, podporu vyjadril aj minister Taraba

Minister životného prostrediaTomáš Taraba dáva za pravdu svojim slovám o podpore výstavby jadrových elektrární a vodných elektrární. Najnovšie jeho ministerstvo odobrilo výstavbu novej vodnej elektrárne v Čunove.
Ako vyplýva zo záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré už nadobudlo právoplatnosť, nová vodná elektráreň vyrobí ročne 82 gigawatthodín elektrickej energie. Výstavbu za zhruba 50 miliónov eur, zastrešuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba.
Zabezpečenie migračnej priechodnosti
„Nová čunovská elektráreň s inštalovaným výkonom 14,83 megawattov dokáže pokryť čistou energiou jedno menšie krajské mesto na Slovensku. Čo je však dôležité, investícia podporí výrobu energie z obnoviteľného zdroja a zároveň neohrozí dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskom o niektorých technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z roku 1995, prepúšťaných cez stupeň Čunovo do Dunaja,” uviedol Taraba.
Ministerstvo životného prostredia SR v záverečnom stanovisku z procesu EIA určilo investorovi 22 technických opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov projektu na životné prostredie. V procese EIA sa riešili aj otázky bezpečnej migrácie rýb.
V tejto súvislosti boli navrhnuté opatrenia pre zabezpečenie migračnej priechodnosti rybovodov a monitoring rýb v súlade s platnou legislatívou. Plánovaná nová vodná elektráreň Čunovo II má priamo priestorovo a prevádzkovo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo.
Dlhodobo plánovaný projekt
Nová dunajská elektráreň nebude vytvárať nové vzdutie a ani meniť dotačný prietok Dunaja, ale bude využívať v súčasnosti nevyužívaný prietok do starého koryta Dunaja. Ide o dlhodobo plánovaný projekt slovenských vodohospodárov. Podľa generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š. p. Petra Moldu spustili vodohospodári predprojektovú prípravu investičného zámeru.
„V súčasnosti už máme spracovanú štúdiu realizovateľnosti a analýzu CBA. Začiatok realizácie prác na novej elektrárni plánujeme na rok 2028,” uzavrel Molda.
Celkové náklady projektu sa odhadujú na minimálne 50 mil. eur, konečná cena bude závisieť od výsledku verejnej súťaže. Vodohospodári chcú projekt financovať najmä z vlastných zdrojov.