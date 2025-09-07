Dobrá správa pre vodičov, ceny palív by mali na jeseň na Slovensku skôr klesať než rásť

Jeseň by mala byť pre slovenských motoristov priaznivá. Analytici na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu nepredpokladajú výrazne zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach.
Ako uviedol pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček, napriek minulotýždňovému rastu cien pohonných hmôt na našich pumpách je priestor pre rast cien palív obmedzený a čoskoro sa dočkáme opätovného poklesu cien. „Výhľad pre jeseň ostáva pre motoristov nateraz cenovo priaznivý,“ dodal Boháček.
Zastavenie zdražovania palív
Ako dodal pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vzhľadom na ostatný reverz rastu cien ropy z druhej polovice augusta, dá sa predpokladať, že mierne zdražovanie palív na našich čerpacích staniciach by sa malo zastaviť a zvrátiť. Predpokladá, že ceny benzínu by sa mali opätovne približovať k méte 1 euro a 50 centov, hoci ostanú v najbližšom čase nad touto métou, a cena nafty by sa mala ponoriť hlbšie pod 1 euro a 45 centov.
„V medziročnom porovnaní tankujeme benzín lacnejší o približne dva centy a naftu o približne jeden cent. V porovnaní s priemerom EÚ je na Slovensku benzín lacnejší o asi 10 centov a nafta približne osem centov,“ dodal Pánis.
Ceny v okolitých krajinách
Určitý priestor pre zlacňovanie cien pohonných hmôt by malo nastať podľa Pánisa aj v okolitých krajinách regiónu. Najlacnejší benzín z regiónu možno natankovať aktuálne v Poľsku, kde sa po prepočte na eurá jeho cena pohybuje mierne nad 1 eurom a 36 centami. Pod métou 1 euro a 40 centov možno v priemere kúpiť benzín aj v Českej republike.
„Naďalej predpokladáme, že ceny benzínu v Českej republike ostanú po prepočte na eurá v okolí 1 eura a 40 centov, pričom okolo tejto méty by sa mali pohybovať aj v Poľsku,“ doplnil Pánis.
Lacnejšie ako na Slovensku na úrovniach pod 1 euro a 50 centov možno pritom na ceste k Jadranu natankovať aj v Maďarsku, Slovinsku, no chorvátske ceny sa pohybujú v priemere na úrovni slovenských teda okolo 1 euro a 50 centov. Mierne nad touto úrovňou možno natankovať v Rakúsku.
Porovnanie cien nafty
Naftu možno najlacnejšie z regiónu naďalej natankovať v Českej republike, ktorej ceny by sa mali udržať pod 1 eurom a 40 centami a mierne nad touto métou sa budú pohybovať aj v Poľsku. V Slovinku sú ceny nafty zhruba na úrovni našich, to znamená tesne pod 1 eurom a 50 centami. V Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku sa zatiaľ držia nad 1 eurom a 50 centami.
Lacnejšia nafta ako na Slovensku je aj v Slovinsku, kde sa pohybuje cena pod 1 eurom a 45 centami, v Maďarsku dosahuje priemerná cena 1 euro a 48 centov a Rakúsku len mierne prekročila 1 euro a 50 centov.
Aktuálne štatistiky ŠÚ SR
Domáce ceny benzínu sú podľa Boháčka na začiatku septembra najvyššie spomedzi krajín strednej Európy. V Česku a v Poľsku vieme na litri ušetriť stále 12, resp. 16 centov. V Maďarsku približne 4 centy. Naftu tankujeme s výnimkou Česka a Poľska lacnejšie, tam sú ceny ešte o 8, resp. 5 centov nižšie. V Rakúsku nás liter vyjde o 7 centov viac ako u nás doma.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 35. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili, pričom natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,516 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za cenu 1,434 €/l.