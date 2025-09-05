Spoločnosť E.ON podpísala zmluvu o predaji svojej distribučnej siete plynu v Česku

Medzinárodná energetická spoločnosť E.ON podpísala zmluvu o predaji svojej českej dcérskej spoločnosti Gas Distribution s.r.o. spoločnosti GasNet, ktorá je súčasťou skupiny ČEZ. Gas Distribution prevádzkuje plynárenskú sieť v južných Čechách a častiach kraja Vysočina. Ako firma E.ON uviedla v tlačovej správe, dokončenie transakcie podlieha potrebným regulačným schváleniam.
„Tento krok nám umožňuje ďalej posilňovať zelenú energetickú transformáciu v Európe ako kľúčový hráč a pokračovať v napĺňaní našich ambicióznych cieľov rastu a investícií. Chcem úprimne poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti za ich veľké nasadenie a cennú prácu,“ povedal Thomas König, prevádzkový riaditeľ pre siete v spoločnosti E.ON SE.
Spoločnosť Gas Distribution spravuje sieť 4 600 kilometrov plynovodov s celkovým počtom 111-tisíc odberateľských miest, zamestnáva približne 120 ľudí a v roku 2024 distribuovala 2,8 TWh plynu. Spoločnosť GasNet spravuje sieť 65-tisíc kilometrov plynovodov, má viac ako 2 200 zamestnancov, obsluhuje približne 2,2 milióna odberateľských miest a v minulom roku distribuovala viac ako 59 TWh plynu.