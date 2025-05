Ropa lacnie, ale dôvod na oslavu to nie je. Môže to byť len ticho pred búrkou

Ropa sa v uplynulom obchodnom týždni pohybovala v pomere úzkom trojdolárovom pásme so stredom okolo 65 dolárov v prípade zmesi Brent respektíve 62 dolárov v prípade severoamerického benchmarku WTI. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, po dvojtýždňovom raste si komodita napokon pripísala malú stratu prevyšujúcu jedno percento, keď Brent zatváral týždeň pod 65 dolármi a WTI pod 62 dolármi.

„V porovnaní so začiatkom roka je ropa lacnejšia približne o 14 percent a v medziročnom porovnaní je nižšia o vyše 20 percent, čo prispieva k tlmeniu inflačných tlakov,“ dodal Pánis.

Obchodné napätie už ceny významne neovplyvňuje

Uvoľnenie obchodného napätia trhy už podľa Pánisa viac-menej plne započítali do cien, čo znamená, že ceny už nemalo čo posúvať výrazne nahor. „Obchodníci sa nenechali zásadne rozhodiť ani „atómofkou“ amerického prezidenta Donalda Trumpa z piatka, keď konštatoval, že obchodné rokovania s EÚ sa zasekli a navrhol zaviesť dovozné clá tovary z nej vo výške 50 percent od 1. júna, teda ešte pred ukončením 90- dňovej výnimky na zvýšené clá, ktorá končí v polovici júla,“ podotkol Pánis.

Trhoví hráči totiž podľa neho predpokladajú, že Trump blafuje a na poslednú chvíľu, tak ako v prípade Číny, zmení svoj postoj. „Zdá sa, že týmto krokom chce vytvoriť tlak na EÚ, kde problémom prístupu na trh nie sú ani tak clá, ako mimoriadne vysoké necolné bariéry s prísnymi reguláciami. Biely dom pritom Trumpov status nepovažuje za formálny politický výrok,“ dodal Pánis.

Vyhrážky voči Apple a Samsungu trhmi nezamávali

Ropný trh pritom podľa analytika nevykoľajil ani ďalší Trumpov postoj z piatka, keď sa vyhrážal výrobcovi bystrých telefónov Apple, že ak nezačne vyrábať telefóny v Spojených štátoch, bude čeliť dovozným clám vo výške minimálne 25 percent a v zapätí svoju vyhrážku rozšíril aj na Samsung.

„Tento Trumpov postoj spôsobil síce nervozitu na trhu, ale nie paniku ako počas marca či apríla, keď trhoví hráči nepredpokladajú, že by Trump bol schopný s clami zájsť až takto ďaleko, a riskovať pohnevanie si spotrebiteľa. Okrem toho, legislatívne bude sotva možné uvaliť clá na špecifické firmy,“ doplnil Pánis.

OPEC+ môže rozhodnúť o ďalšom zvýšení ťažby

Hlavným faktorom, ktorý vplýval na vývoj na trhu s komoditou je podľa neho ponuka. Obchodníci predpokladajú, že kartel OPEC+ by mohol v závere mesiaca rozhodnúť, že od júla opäť, už tretíkrát v rade, navýši ťažbu až o 411-tisíc barelov denne. Celkovo by mohol do októbra úplne zrušiť predošlé dobrovoľné ťažobné škrty vo výške 2,2 milióna barelov denne po tom, ako od jari zvýšil ťažbu o približne jeden milión barelov denne.

„Rasť ťažby pritom v súčasnosti predbieha relatívne podpriemerný rast dopytu po komodite, čo vytvára nerovnováhu s tlakom na pokles cien, ktoré by mohli potenciálne o pár mesiacov smerovať pod 60-dolárovú métu,“ konštatoval Pánis.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, nižšie ceny palív by mali v USA aj v Európe spôsobovať vyšší tlak na spotrebu pri rozbiehajúcej sa letnej motoristickej sezóne. V oblasti geopolitiky, protichodné signály týkajúce sa rokovaní o jadrovom programe medzi USA a Iránom a mediálnych správ o možných izraelských útokoch na iránske jadrové zariadenia, eliminujú riziká poklesu na trhu.

„Irán je tretím najväčším producentom spomedzi členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a izraelský útok by mohol narušiť tok ropy z krajiny,“ uzavrel Boháček.