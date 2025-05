Minister Taraba už nie je proti spaľovni v Slovnafte, odvoláva sa na západnú Európu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba už nie je striktne proti výstavbe Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v bratislavskej rafinérii Slovnaft. Podľa ministra, by sa aj Slovensko malo uberať cestou vyspelej západnej Európy, kde je už dnes bežné spaľovanie odpadov v špičkových zariadeniach a následnej výroby energií z nich.

„V Rakúsku, Nemecku je miera zhodnocovania odpadu, ktorý sa mení buď na teplo alebo elektrinu na úrovni 40 %. Na západnom Slovensku je to nula, v Bratislave asi 8 %. To je len dôkaz toho, že tí aktivisti, ktorí tu tak veľa rozprávajú o zelenej ekonomike, tak v skutočnosti len tolerujú to, že na Slovensku sa všetko skládkuje, otravujú sa spodné vody. Ja som jasne Slovnaftu povedal, že pre nás je neprijateľné, aby sa dovážal akýkoľvek odpad zo zahraničia, z Maďarska a podobne,“ povedal po stretnutí v Slovnafte Taraba.

Dôležité sú reálne kapacity a verejná diskusia

Podľa ministra, je treba nastaviť všetky plánované zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov na reálne kapacity pre potreby Slovenska. „Treba zviesť serióznu odbornú debatu, pretože v opačnom prípade sa dnes Slovensko nachádza na úrovni krajín tretieho sveta, ktorá nespĺňa ani základné štandardy. Myslím si, že za životné prostredie sme povedali, že kde sú tie hranice. Všetko musí byť robené v súlade so zákonom a v súlade s prísnymi analýzami a s diskusiou s verejnosťou,“ zdôraznil Taraba.

Odpadový manažment na Slovensku nie je podľa hovorcu Slovnaftu Antona Molnára nastavený transparentne a momentálne môžeme len dúfať, že sa nám tu nevynoria ďalšie čierne skládky a rôzne otrávené podzemné vody. „Téma spaľovne je veľmi živá a my veľmi citlivo vnímame všetky pripomienky, zaoberáme sa nimi. Stále deklarujeme, že toto zariadenie má slúžiť aj na priemyselný odpad, na ktorý nemá Slovensko riešenie, nielenže na západe ale v rámci celého Slovenska. Skládkovanie je v západných krajinách už absolútne nemysliteľné,“ konštatoval Molnár.

Spaľovňa má vzniknúť do konca roka 2029

Spaľovňa CEZO má byť umiestnená v juhozápadnej časti areálu Slovnaft na ploche približne šiestich hektárov, s výškou komína 60 metrov. Ročná kapacita prevádzky má byť 317-tisíc ton odpadu so spádovou oblasťou pre západné Slovensko. Spaľovňa má priniesť viac ako 40 pracovných miest. Odhadovaná investícia predstavuje 200 miliónov eur. Uvedenie do prevádzky je plánované koncom roka 2029.

Do roku 2035 musí Slovensko recyklovať minimálne 65 percent komunálneho odpadu a len maximálne 10 percent ukladať na skládky. Pre zvyšných 25 percent, ako aj pre požadovaných 10 percent na skládkach existuje riešenie v podobe zariadení na energetické využitie odpadov.