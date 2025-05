Ceny ropy už druhý týždeň stúpajú, trh sleduje USA, Čínu aj Irán

Ropa zaknihovala druhý rastový týždeň za sebou, keď si pripísala vyše dvojpercentné zisky. Severoamerický benchamark WTI končil obchodovanie nad 62 dolármi a severomorská zmes Brent nad 65 dolármi.

Obrat vďaka colnému prímeriu USA a Číny

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, komodita sa z najnižších úrovni od začiatku roka 2021 odrazila miestami o vyše 10 percent.

„Ide o reakciu na colné prímerie medzi Spojenými štátmi a Čínou, kde sa obe krajiny po rokovaniach na neutrálnej švajčiarskej pôde dohodli na 90- dňovej perióde zníženia vzájomných dovozných ciel o 115 percent. Znamená to ďalší krok deeskalácie nervozity okolo obchodnej vojny, čo rázne znižuje riziko hlbokej recesie Spojených štátov pri normalizácii obchodnej výmeny medzi oboma najväčšími svetovými ekonomikami,“ konštatoval Pánis s tým, že predpoklady viac racionálnej a menej sebadeštrukčnej colnej politiky Bieleho domu zlepšujú prospekty rastu dopytu po rope.

Nárast zásob a možné dohody tlmia ďalší rast cien

Zisky komodity v uplynulých dňoch však boli podľa Pánisa brzdené rastom komerčných zásob amerických ropných produktov ako aj rastom nádeje z uzavretia americko- iránskej jadrovej dohody po poznámkach amerického prezidenta Donalda Trumpa o pozitívnom priebehu rokovaní medzi oboma stranami.

„Prípadné zrušenie amerických sankcií na iránsku ropu by mohlo vyústiť do zvýšenia globálnej ponuky komodity o 300 až 400-tisíc barelov denne. Okrem toho ropu by mohla s rezervou pod 70-dolárovou métou udržať aj dynamicky rastúca produkcia kartelu OPEC+, ktorá by už od júna mala stúpnuť o vyše 400-tisíc barelov,“ doplnil Pánis.

„Na začiatku týždňa sa ceny ropy zvyšovali pod vplyvom navyšujúcej sa pravdepodobnosti americko-čínskej obchodnej dohody, ktorá má zrušením cla potenciál opätovne naštartovať globálny ekonomický rast a následne aj potenciál dopytu po rope. V druhej polovici týždňa však na trhu začal prevažovať optimizmus z americko-iránskej dohody, ktorá má zas potenciál navýšiť ponuku na trhu,“ konštatoval pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.