Bývalý ukrajinský prezident to nevzdal, stále volá po zastavení tranzitu ruskej ropy

Slovensko môže už onedlho zostať bez dodávok ruskej ropy, ktorá sa k nám dostáva cez Ukrajinu ropovodom Družba. A nemusí sa jednať ani o žiadne sankcie voči Rusku, ktoré schvaľuje pre jeho vojnu na Ukrajine Európska únia.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko v ostatných dňoch totiž znova volá po schválení jeho zákona o zákaze tranzitu ropy a plynu cez územie Ukrajiny počas stanného práva. Podľa Porošenka, pokračujúci tranzit ropy dáva Rusku dodatočné zdroje na vojnu.

Čas zastaviť toto „priateľstvo“

„Je čas zastaviť toto „priateľstvo“. Dvadsať miliónov dolárov každý deň pre Rusko nie sú len peniaze. Sú to rakety na ukrajinské mestá, sú to mŕtvi Ukrajinci vrátane detí. A najväčšou absurditou je, že Rusko dostáva tieto peniaze cez Ukrajinu. Cez našu krajinu. A túto absurditu treba zastaviť. Putin odmietol podmienky prímeria. Nechce mier. Chce, aby teror pokračoval. A nemôžeme naďalej prispievať k tomuto teroru. Priamo alebo nepriamo. Ruská ropa prechádza cez ukrajinské územie každý deň. A každý deň sa milióny dolárov z tohto toku menia na granáty, drony, úmrtia,“ napísal Porošenko na sociálnych sieťach.

O zastavení tranzitu ruskej ropy cez územie Ukrajiny mal Porošenko rokovať aj s ministrami zahraničných vecí Európskej únie. „Nie je to len naša pozícia. Je to pozícia Francúzska, Nemecka, Poľska, našich partnerov, priateľov, spojencov, všetkých, ktorí pripravujú a podporujú 17. balík sankcií. Ruský režim financuje vojnu na úkor civilizovaného sveta. A to na úkor Ukrajiny. A toto musí byť koniec,“ uviedol podľa internetového denníka gazeta.ua piaty ukrajinský prezident.

Rezolúcia o ukončení prepravy ruskej ropy cez Ukrajinu

Šéf Európskej solidarity Petro Porošenko už tento týždeň chce v parlamente schváliť osobitnú rezolúciu o ukončení prepravy ruskej ropy cez územie Ukrajiny. Nie po vojne, ale teraz. Zákon o ukončení prepravy ruskej ropy podporili podľa neho všetky frakcie okrem frakcie Služobník ľudu.

„Môj návrh zákona bol zaregistrovaný pred troma mesiacmi a urobíme rozhodnutie, ktorým zastavíme tranzit ruskej ropy. Chcem zdôrazniť, že tento návrh zákona bol predtým prerokovaný s veľvyslancami krajín EÚ, s vládnymi predstaviteľmi vrátane ministrov zahraničných vecí. Záverečná diskusia sa uskutočnila s ministrom zahraničných vecí Francúzska, kde máme plnú podporu,“ povedal podľa portálu global.espreso.tv líder Európskej solidarity.

Porušenie dohôd aj zhoršenie vzťahov so Slovenskom a Maďarskom

Ukrajinskí poslanci o spomínanom zákone ešte nerokovali možno preto, že si uvedomili, že keby dali „stopku“ aj pre tranzit ruskej ropy, znamenalo by to okrem porušenia dvoch medzinárodných dohôd aj definitívne zhoršenie vzťahov minimálne so Slovenskom a Maďarskom.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ sa už dávnejšie nechal počuť, že zastavenie tranzitu ropy ropovodom Družba by bolo porušením Zmluvy o energetickej charte zo strany Ukrajiny a asociačnej dohody o pridružení s Európskou úniou.

„Tranzit ropy cez územie Ukrajiny sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o energetickej charte a Asociačnej dohody s EÚ o zabezpečení slobody tranzitu a tiež spĺňa podmienky šiesteho balíka sankcií EÚ,“ povedal ešte koncom januára Šmyhaľ počas „hodiny otázok o vláde“ v ukrajinskom parlamente.

Šmyhaľ zdôraznil, že porušenie medzinárodných záväzkov zo strany Ukrajiny by sa mohlo použiť ako základ na vyvodenie zodpovednosti za zastavenie nepretržitých dodávok ropy, najmä do Maďarska, Slovenska a Česka. Naznačil, že v súdnych sporoch by na to Ukrajina mohla finančne doplatiť.