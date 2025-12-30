Projekt Šurany Industrial Park napreduje, prekládka vysokotlakového plynovodu získala kolaudačné rozhodnutie

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. získala kolaudačné rozhodnutie v súvislosti s prekládkou vysokotlakového plynovodu, zrealizovanú v rámci strategického projektu Šurany Industrial Park. Práce na jednom z technicky náročnejších objektov sa začali v apríli 2025, pričom koncom leta novo položené potrubie s dĺžkou takmer štyri kilometre úspešne absolvovalo tlakové skúšky.
Špecifické technologické postupy
Vysokotlakový plynovod je určený na prepravu zemného plynu a zabezpečuje zásobovanie domácností a firiem v regióne Šurian. Projekt realizovala spoločnosť MH Invest v spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.
Prekládka si vyžadovala špecifické technologické postupy, najmä z dôvodu dodržania ochranných pásiem, križovania a súbehov inžinierskych sietí, ako aj železničnej trate. Časť výkopových prác sa preto realizovala ručne.
Súčasťou uvedenia novej trasy do prevádzky bolo vykonanie tlakových skúšok, ktorých cieľom bolo overenie pevnosti a tesnosti potrubia. Skúšky vykonali pomocou stlačeného vzduchu a preukázali bezpečnosť a stabilitu rozvodu v súlade s platnými technickými normami. Až po ich úspešnom ukončení mohol byť plynovod napustený plynom a napojený na existujúcu distribučnú sieť.
Nová trasa
Novovybudovaný úsek nahradil pôvodnú trasu plynovodu, ktorá prechádzala územím plánovaného priemyselného parku. Nová trasa je vedená pozdĺž západnej a južnej hranice riešeného územia, mimo obytných zón, s ohľadom na územné podmienky a existujúcu zeleň. Prekládka vysokotlakového plynovodu bola podľa MH Invest ukončená bez mimoriadnych udalostí.
Projekt je súčasťou postupnej výstavby strategického projektu Šurany Industrial Park, ktorý má vytvoriť priestor pre investorov v oblasti energeticky náročnej priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja a prispieť k rozvoju regiónu s vyššou pridanou hodnotou.