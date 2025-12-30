Projekt Šurany Industrial Park napreduje, prekládka vysokotlakového plynovodu získala kolaudačné rozhodnutie

Projekt realizovala spoločnosť MH Invest v spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Plynovod
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Šurany Aktuality Ostatné z lokality Šurany

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. získala kolaudačné rozhodnutie v súvislosti s prekládkou vysokotlakového plynovodu, zrealizovanú v rámci strategického projektu Šurany Industrial Park. Práce na jednom z technicky náročnejších objektov sa začali v apríli 2025, pričom koncom leta novo položené potrubie s dĺžkou takmer štyri kilometre úspešne absolvovalo tlakové skúšky.

Špecifické technologické postupy

Vysokotlakový plynovod je určený na prepravu zemného plynu a zabezpečuje zásobovanie domácností a firiem v regióne Šurian. Projekt realizovala spoločnosť MH Invest v spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.

Prekládka si vyžadovala špecifické technologické postupy, najmä z dôvodu dodržania ochranných pásiem, križovania a súbehov inžinierskych sietí, ako aj železničnej trate. Časť výkopových prác sa preto realizovala ručne.

Súčasťou uvedenia novej trasy do prevádzky bolo vykonanie tlakových skúšok, ktorých cieľom bolo overenie pevnosti a tesnosti potrubia. Skúšky vykonali pomocou stlačeného vzduchu a preukázali bezpečnosť a stabilitu rozvodu v súlade s platnými technickými normami. Až po ich úspešnom ukončení mohol byť plynovod napustený plynom a napojený na existujúcu distribučnú sieť.

Nová trasa

Novovybudovaný úsek nahradil pôvodnú trasu plynovodu, ktorá prechádzala územím plánovaného priemyselného parku. Nová trasa je vedená pozdĺž západnej a južnej hranice riešeného územia, mimo obytných zón, s ohľadom na územné podmienky a existujúcu zeleň. Prekládka vysokotlakového plynovodu bola podľa MH Invest ukončená bez mimoriadnych udalostí.

Projekt je súčasťou postupnej výstavby strategického projektu Šurany Industrial Park, ktorý má vytvoriť priestor pre investorov v oblasti energeticky náročnej priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja a prispieť k rozvoju regiónu s vyššou pridanou hodnotou.

Firmy a inštitúcie: MH InvestSPP - distribúcia
Okruhy tém: Plynovod Šurany Industrial Park Zemný plyn

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk