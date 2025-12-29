Stredoslovenská distribučná obnovila dodávku elektriny pre väčšinu domácností, riešiť však musí niekoľko nových porúch

Bez elektriny je ešte približne 600 domácností.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
Elektrické vedenie, elektrina
Foto: Stredoslovenská distribučná (SSD)
Elektrikárom zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) sa v nedeľu (28. decembra) večer podarilo obnoviť dodávku elektriny pre väčšinu domácností zasiahnutých výpadkami. Informuje o tom špecialista externej komunikácie spoločnosti Miroslav Gejdoš. Doplnil však, že počas noci pribudlo niekoľko nových porúch.

Aktuálne pracujú na odstraňovaní štyroch porúch na úrovni vysokého napätia a niekoľkých lokálnych porúch na úrovni nízkeho napätia,“ uviedol s tým, že bez elektriny je približne 600 domácností. Ide prevažne o domácnosti v obci Jesenské (okres Rimavská Sobota). Gejdoš zdôraznil, že energetici zo Stredoslovenskej distribučnej intenzívne pracujú na tom, aby v čo najkratšom možnom čase všetkým zasiahnutým obyvateľom obnovili dodávku elektriny.

