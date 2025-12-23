Srbsko predĺžilo krátkodobú dohodu o dodávkach plynu z Ruska o tri mesiace

Srbsko sa dohodlo na predĺžení dodávok plynu z Ruska o ďalšie tri mesiace, a to do 31. marca 2026, uviedol v utorok prezident Aleksandar Vučič.
Balkánska krajina, ktorá je silne závislá od ruského plynu, sa zatiaľ nedohodla na dlhodobom kontrakte po tom, čo jej trojročná dohoda vypršala v lete, a preto využíva postupné predĺženia. Vučič predtým vyjadril frustráciu z tejto situácie.
„Dohodli sme sa na predĺžení dodávok plynu o ďalšie tri mesiace, aby sa ľudia cítili bezpečne a mohli pokojne spať,“ povedal Vučič a dodal, že Srbsko má dostatok elektriny a plynu na nadchádzajúcu zimu.
Začnú rokovania o alternatívnych zdrojoch dodávok?
Ak sa do konca roka nedosiahne dohoda o dlhodobom kontrakte, Srbsko plánuje začať rokovania o alternatívnych zdrojoch dodávok. Napriek tomu, že je kandidátom na vstup do Európskej únie, Srbsko udržiava blízke vzťahy s Ruskom a nakupuje plyn za nižšie ceny v porovnaní s trhovými. Podľa srbskej plynárenskej spoločnosti Rusko dodáva približne šesť miliónov metrov kubických denne za cenu okolo 290 eur za tisíc metrov kubických, zatiaľ čo trhová cena sa pohybuje okolo 360 eur.
Okrem ruského plynu Srbsko dováža plyn z Azerbajdžanu a produkuje ho aj doma, no tieto zdroje nestačia na nahradenie ruských dodávok.
Srbsko zároveň čelí americkým sankciám voči ropnej spoločnosti Petroleum Industry of Serbia (NIS), ktorá je väčšinovo vlastnená Ruskom. NIS prevádzkuje jedinú rafinériu v krajine, ktorá bola v dôsledku sankcií od 9. októbra bez dodávok ropy a v novembri bola nútená zastaviť prevádzku.
Taktika Rusov
V súčasnosti prebiehajú rokovania o predaji ruského podielu vo výške 56 percent, aby sa splnili podmienky na zrušenie sankcií. Srbsko, ktoré tvrdí, že sankcie mu spôsobujú veľké straty, stanovilo termín na predaj do polovice januára. Po tomto termíne plánuje v spoločnosti vymenovať vlastné vedenie a ponúknuť odkúpenie podielu.
Prezident Vučič predtým označil rozhodnutie Ruska zotrvať pri krátkodobých dohodách o plyne namiesto novej viacročnej zmluvy ako snahu zabrániť Srbsku v znárodnení NIS.