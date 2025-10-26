Prečo USA uvalili sankcie na Lukoil, ale Európska únia nie? Slovensko a Maďarsko uviazli v medzere

Rozhodnutie USA uvaliť sankcie na dvoch najväčších ruských dodávateľov ropy, Rosnefť a Lukoil, si vyslúžilo veľkú pochvalu od Európanov, ktorí prosili Donalda Trumpa, aby voči Moskve zaujal prísnejšie opatrenia.
Sankcie zmrazujú všetky aktíva spoločností Rosnefť a Lukoil so sídlom v USA a americkým firmám a občanom zakazujú obchodovať s nimi. Tí, ktorí toto opatrenie obídu, riskujú sekundárne sankcie.
Nepríjemná otázka
Táto správa však zároveň vyvolala nepríjemnú otázku. V doterajších 19 balíkoch sankcií sa EÚ zatiaľ ani raz nezamerala na Lukoil. Sankcie voči Rosnefťu boli predtým uvalené a tento týždeň rozšírené.
„Lukoil je komplikovanejší ako Rosnefť, ktorý je v štátnom vlastníctve,“ vysvetlil vysoký predstaviteľ EÚ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity pre web euronews.com. „Problém je, že z historických dôvodov máme toto prepojenie s Lukoilom“ pre „rafinérie v Bulharsku a Rumunsku, ktoré Lukoil naďalej kontroluje„.
Medzera v sankčnom režime bloku
Americké sankcie tiež vyniesli do popredia trojročnú výnimku udelenú Maďarsku a Slovensku na pokračovanie v nákupe ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. Vtedy bola táto výnimka prezentovaná ako dočasná a niečo, čo sa malo neskôr prehodnotiť a zaniknúť. Táto otázka sa však už nikdy nevrátila na rokovací stôl, čím vznikla nepríjemná medzera v sankčnom režime bloku.
Európska komisia musela minulý rok sprostredkovať ostrý spor medzi Maďarskom a Slovenskom na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej po tom, čo sa Kyjev rozhodol sprísniť sankcie voči spoločnosti Lukoil a obmedziť tranzit ruskej ropy cez svoje územie.