Trumpove sankcie môžu zastaviť dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko, situáciu môže zachrániť jedine Orbán

Americké sankcie voči dvom ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil môžu postihnúť aj Slovensko, Maďarsko a následne aj Česko. Ako píše spravodajský portál Politico, dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko sa pre americké sankcie môžu úplne zastaviť. Slovensko pritom dováža do Českej republiky skoro pätinu palív. Zachrániť tieto dodávky môže zrejme už jedine maďarský premiér Viktor Orbán.
Trumpove spomínané sankcie podľa hlavného ekonóma Trinity BankLukáša Kovandu znamenajú, že Budapešť ani Bratislava nemusia byť schopní ruskej strane za dodanú ropu zaplatiť.
Odstrihnutie od dolárového platobného systému
Po 21. novembri, kedy začnú sankcie natvrdo platiť, totiž tie banky a ďalšie finančné spoločnosti, ktoré sa budú zúčastňovať transakcie s oboma ruskými podnikmi Lukoil a Rosnefť, ale aj ich dcérskymi spoločnosťami, riskujú odstrihnutie od dolárového platobného systému. Také odstrihnutie, ktoré má v gescii ministerstvo financií USA, môže byť pre banky likvidačné.
Najnovšie americké sankcie zmrazujú všetky aktíva spoločností Rosnefť a Lukoil v USA
„V praxi to bude znamenať, že maďarský petrochemický podnik MOL, ktorý zaisťuje dovoz ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko pre svoju dcéru Slovnaft, nebude môcť ruskej strane zaplatiť. To by viedlo k ukončeniu dodávok, takže by sa obe krajiny museli obrátiť na alternatívnych dodávateľov. To môžu byť stále aj ruské spoločnosti, pretože napríklad na Tatnefť sa Trumpove sankcie nevzťahujú,“ uviedol Kovanda.
Dovoz ropy prostredníctvom ropovodu Adria
Ďalšou možnosťou pre Slovensko a Maďarsko je dovoz ropy prostredníctvom ropovodu Adria. Obe krajiny však už dlhšiu dobu poukazujú na to, že poplatky za využívanie Adrie sú vysoké a že ropovod hlavne ani nemá dostatočnú kapacitu.
Pokiaľ Trumpove sankcie natvrdo vstúpia do platnosti, dovoz ruskej ropy na Slovensko by sa zastavil, pripustil podľa portálu Politico nemenovaný predstaviteľ slovenskej vlády. Bratislava sa ale vraj bude snažiť získať udelenie výnimky od Trumpovej administratívy. Podobne chce postupovať aj Maďarsko, čo už naznačil premiér Orbán. Ten má s Trumpom nadštandardné vzťahy, ktoré ako posledné môžu ešte zachrániť dodávky ruskej ropy pre obe krajiny.
Problémom by sa nevyhlo ani Česko
Prípadné zastavenie dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko by podľa Kovandu vytvorilo silný tlak na rast cien pohonných látok v celom stredoeurópskom regióne. Nevyhlo by sa tomu ani Česko, ktorého východná časť krajiny je zásobovaná najmä pohonnými hmotami zo Slovnaftu.
Orbán hľadá spôsoby, ako obísť americké sankcie voči ruským energetickým firmám
Česko do konca augusta tohto roku doviezlo zo Slovenska ropné produkty v hodnote 8,6 mld. českých korún. Išlo o zhruba 511-tisíc ton ropných produktov, čo je medziročne viac o 18 %. Slovensko sa teda v tomto roku so 17 % podieľa na celkovom dovozu rafinovaných ropných produktov do Česka. Je druhým najväčším dovozcom po Nemecku.
„Avšak aj nemecký dovoz do Českej republiky môže byť aspoň prechodne ochromený, pokiaľ by Trumpove sankcie viedli k výpadku výroby v rafinérii podniku Rosnefť Deutschland,“ podotkol Kovanda.
Nejasný osud spoločnosti Rosnefť Deutschland
Lukoil by sa v dôsledku Trumpových sankcií musel taktiež vzdať vlastníckych podielov v rafinériách v Holandsku, Rumunsku či Bulharsku. A taktiež stoviek čerpacích staníc, ktoré po Európe prevádzkuje. Napríklad len v Belgicku ich má zhruba 200.
Nejasný je taktiež osud spoločnosti Rosnefť Deutschland. Dcérska spoločnosť ruského gigantu Rosnefť, ktorá vlastní rafinérie vo východnej časti Nemecka, má od roku 2022 v správe nemecká vláda, avšak doposiaľ nepristúpila k jej plnému znárodneniu.