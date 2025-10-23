USA uvalili obrovské sankcie na Rosnefť a Lukoil, Trumpovi došla trpezlivosť

Spojené štáty uvalili na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti sankcie. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi došla trpezlivosť. Sťažoval sa, že jeho rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine nikam nevedú.
Trump mesiace odkladal zavedenie sankcií proti Rusku, ale jeho trpezlivosť sa pretrhla po tom, čo sa stroskotali plány na nový summit s Putinom v Budapešti. „Vždy, keď sa rozprávam s Vladimirom, mám dobré rozhovory a potom nikam nevedú,“ povedal Trump v odpovedi na otázku novinára agentúry AFP v Oválnej pracovni.
Trump však dodal, že dúfa, že „obrovské sankcie“ voči ruským ropným gigantom Rosnefť a Lukoil budú mať krátke trvanie. „Dúfame, že vojna sa urovná,“ povedal po boku generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Sklamaný prezident Trump
Rutte, často prezývaný „Trumpov šepkár“, po stretnutí s novinármi povedal, že je presvedčený, že s trvalým tlakom sa nám podarí prinútiť Putina sadnúť si k rokovaciemu stolu, aby sa dohodol na prímerí.
Sankcie zahŕňajú zmrazenie všetkých aktív spoločností Rosnefť a Lukoil v Spojených štátoch a zároveň zákaz akéhokoľvek obchodovania amerických spoločností s týmito dvoma ruskými ropnými titánmi. „Vzhľadom na to, že prezident Putin odmieta ukončiť túto nezmyselnú vojnu, ministerstvo financií uvaľuje sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, ktoré financujú vojnovú mašinériu Kremľa,“ uviedol vo vyhlásení americký minister financií Scott Bessent.
Bessent neskôr v programe Kudlowa na stanici Fox Business povedal, že to bola „jedna z najväčších sankcií, aké sme uvalili na Ruskú federáciu“. „Prezident Putin neprišiel k rokovaciemu stolu čestne a priamočiaro, ako sme dúfali,“ povedal Bessent a dodal, že Trump je „sklamaný z toho, kde sa v týchto rozhovoroch nachádzame“.
Ruské útoky na Ukrajinu
Trump tento týždeň pozastavil plány na rokovania s Putinom v Budapešti s tým, že nechce „premárnené“ stretnutie. Kremeľ v stredu zrejme nechal dvere pre summit otvorené a pred oznámením sankcií uviedol, že prípravy stále prebiehajú. „Nikto nechce strácať čas, ani prezident Trump, ani prezident Putin,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Počas posledných ruských útokov počuli novinári agentúry AFP v Kyjeve celú noc bzučanie ruských dronov a výbuchy a videli stĺp dymu stúpajúci nad hlavným mestom. „Stále sa mi trasú ruky,“ povedala agentúre AFP obyvateľka Kyjeva Mariana Gorčenková. „Som rada, že môj malý nebol v miestnosti, kde vyleteli okná,“ dodala.
Údery poškodili aj materskú školu v druhom najväčšom meste Ukrajiny, Charkove. Ksenia Kalmykovová, ktorej dieťa bolo počas útoku v budove, pre agentúru AFP povedala, že po príchode na miesto „odtlačila záchranné zložky a rozbehla sa“. „Niekto mal rezné rany, niekto mal niečo iné. Samozrejme, došlo k hysterickým záchvatom,“ povedala o stave detí a dodala: „Vďaka Bohu, všetci sú nažive a zdraví.“