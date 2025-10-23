Najnovšie americké sankcie zmrazujú všetky aktíva spoločností Rosnefť a Lukoil v USA

Spojené štáty v stredu uvalili sankcie na dvoch najväčších ruských producentov ropy. Spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Ide o prvé sankcie od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Európska únia tiež oznámila úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do konca roka 2026.
Americké sankcie zmrazujú všetky aktíva spoločností Rosnefť a Lukoil v Spojených štátoch a zakazujú všetkým americkým spoločnostiam obchodovať s nimi.
Dôležití prispievatelia do rozpočtu
Tieto firmy patria medzi najväčšie verejne obchodované spoločnosti v Rusku a vláda vlastní väčšinový podiel v spoločnosti Rosnefť. Podľa priemyselných analytikov spolu tvoria leví podiel na ruskej produkcii ropy, zhruba 55 percent. Spomínané spoločnosti sú dôležitými prispievateľmi do ruského štátneho rozpočtu, ktorý Kremeľ používa na financovanie vojny proti Ukrajine.
Aby Kyjev obmedzil príjmy Moskvy, podnikol počas vojny útoky dronmi na rafinérie spoločností Rosnefť a Lukoil po celom Rusku, čo spôsobilo pokles produkcie a prudký nárast cien benzínu.
Spojené štáty zaradili spoločnosti Lukoil a Rosnefť na zoznam sankcionovaných subjektov (zoznam SDN). Ide o zoznam, ktorý sleduje mnoho krajín, a ktorého sa podnikateľský svet obáva.
Riziko sekundárnych sankcií
Čierna listina vystavuje spoločnosti spolupracujúce s týmito firmami riziku sekundárnych sankcií, ktoré by im znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.
„Riziko sekundárnych sankcií je veľká vec, pretože nikto nechce byť odrezaný od mocného amerického bankového sektora, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie dolárových transakcií,“ povedala agentúre AFP Maia Nikoladze, expertka amerického think-tanku Atlantic Council.
USA uvalili obrovské sankcie na Rosnefť a Lukoil, Trumpovi došla trpezlivosť
Ruský energetický expert Alexej Gromov uviedol, že sankcie majú zabrániť Rusku a Indii v obchodovaní v dolároch, keďže Nové Dillí je kľúčovým dovozcom ruskej ropy. „Toto je významná rana, ktorá povedie k ťažkostiam s dodávkami ruskej ropy do Indie,“ povedal pre agentúru AFP Gromov, riaditeľ moskovského Inštitútu energetiky a financií.
Gromov však povedal, že sankcie pravdepodobne nezaťažia obchod Ruska s Čínou – najväčším odberateľom ruskej ropy – keďže Moskva a Peking obchodujú vo svojich národných menách.
Také sankcie neuvalil ani Biden
„Sankcie by mohli ovplyvniť projekty spoločností Lukoil a Rosnefť v zahraničí, keďže partneri možno nebudú chcieť riskovať spoluprácu s nimi,“ povedal pre ruskú rozhlasovú stanicu BFM analytik z Ruskej rady pre zahraničné vzťahy Georgij Bovt. „Trump si vybral ekonomické sankcie pred vojenskou eskaláciou,“ dodal.
Trump sa na začiatku svojho funkčného obdobia snažil posilniť vzťahy s Ruskom, ale čoraz viac ho frustruje odmietnutie krajiny súhlasiť s prímerím. Najnovšie sankcie znamenajú, že Trump zašiel ďalej ako jeho demokratický predchodca Joe Biden, ktorý neuvalil sankcie na dva ruské ropné giganty a namiesto toho sa zameral na menších producentov, povedal Bovt. „Pridanie najväčších ruských ropných spoločností na zoznam SDN – ani Biden nezašiel tak ďaleko,“ povedal Bovt.
Francúzsky gigant TotalEnergies sa dopustil zavádzajúcich obchodných praktík, rozhodol súd
Jorge Leon z nórskeho výskumného centra Rystad Energy v rozhovore pre agentúru AFP označil tieto opatrenia za „masívny obrat v politickom tlaku na Rusko“. Leon dodal, že nie je jasné, či by Čína sama o sebe dokázala kompenzovať chýbajúce indické a turecké objednávky pre Rusko. „Uvidíme menej oficiálnych nákupov ruskej ropy a pravdepodobne o niečo viac tieňového obchodu s ruskou flotilou,“ povedal.
Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že je voči sankciám „imúnne“, zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označil za „jasný signál“ pre Moskvu, aby ukončila vojnu.