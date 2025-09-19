Pozrieme si znova trhanie faktúr v priamom prenose premiérom Ficom? Distribučky vyhodnotili výmenu ističov

Pred vyše ôsmimi rokmi sme mohli v priamom prenose sledovať trhanie faktúry za elektrinu predsedom vlády Robertom Ficom. Počas leta sme očakávali, či naše televízie nám ponúknu aj druhý diel trhania faktúr.
Na konci júna totiž vyvrcholil druhý pokus historickej reformy ističov. Pokračovania sme sa však zatiaľ nedočkali. Reforma tak zrejme bola na druhý pokus úspešná.
Ističová aféra
V januári 2017 išlo o takzvanú „ističovú aféru„. Odberatelia si nesplnili domácu úlohu a vykašľali sa na výmenu svojich predimenzovaných ističov. Následne im prišli doslova likvidačné faktúry. Po veľkej kritike ukázal vtedajší ako aj súčasný premiér Fico všetkým obyvateľom, čo majú s faktúrami urobiť. Roztrhať ich.
Distribučným spoločnostiam odkázal, že nech si historickú reformu znova zorganizujú, že im nikto viac za ističe platiť nebude. Šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)Jozefa Holjenčíka stála „ističová aféra“ funkciu. Reforma ističov sa tak zrejme podarila až na druhý pokus. Druhý pokus dostal aj samotný Jozef Holjenčík, ktorého si Robert Fico znova vybral za šéfa regulačného úradu.
Distribučky mali viac času
Najväčšie problémy s predimenzovanými ističmi mali odberatelia na strednom Slovensku. Ako uviedol pre portál SITA Energetika hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD)Miroslav Gejdoš, počas tohtoročnej kampane zameranej na optimalizáciu hodnoty hlavného ističa v domácnostiach mali distribučné spoločnosti oveľa viac času na komunikáciu s odberateľmi ako v roku 2017, kedy vznikla „ističová aféra“.
„Tejto téme sme sa preto venovali s dostatočným predstihom niekoľkých mesiacov, pričom sme odberateľom vysvetľovali všetky výhody a konkrétny postup pri optimalizácii,“ dodal Gejdoš.
Kampaň Stredoslovenskej distribučnej
Odberateľov, ktorých distribučná spoločnosť vytypovala pomocou svojich databáz ako tých s najväčším potenciálom znížiť hodnotu hlavného ističa, oslovila priamo listom. „Ostatných sme sa snažili motivovať prostredníctvom médií a našej internetovej stránky, na ktorej sme zverejnili aj praktickú kalkulačku s možnosťou výpočtu potenciálnej úspory,“ doplnil Gejdoš.
Na kampaň Stredoslovenskej distribučnej zareagovalo do 30. júna 2 868 domácností, čo bolo 42 % z oslovených. Distribučka ju preto hodnotí za úspešnú. „Veľmi si v tomto smere vážime aj podporu ÚRSO,“ podotkol Gejdoš.
Vďaka zníženiu hodnoty hlavného ističa pri takom počte domácností sa Stredoslovenskej distribučnej uvoľnila v distribučnej sieti kapacita takmer 30 megawattov.
Platba za hodiny
V prípade Západoslovenskej distribučnej (ZSD) prišlo od 1. júla 2025 k zmene fakturácie pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto pre zákazníkov s dvojpásmovou sadzbou D3, ktorá umožňuje využívať odber elektriny vo vysokom a v nízkom pásme. Platba za odberné miesto, ľudovo nazývaná „platba za hodiny“, je závislá výhradne od veľkosti hlavného ističa na odbernom mieste.
Ako uviedla pre portál SITA Energetika hovorkyňa ZSD Michala Dobošová, zmena je spojená s optimalizáciou rezervovanej kapacity pre odberateľov (častokrát príliš vysoká kapacita, ktorú odberateľ v plnej miere nevyužíva) a uvoľnením už existujúcej kapacity pre odberateľov, ktorí ju potrebujú (zabraňuje to predimenzovaniu sústavy, ktoré je zároveň spojené s ďalšími nákladmi).
„Táto zmena bola zákazníkom komunikovaná priamo. Prioritne sme oslovovali zákazníkov, ktorí majú hlavný istič nad 3x25A, kde je predpoklad, že je zbytočne predimenzovaný a vzhľadom na ich spotrebu by im stačil istič s nižšou hodnotou. V ZSD sme prijali vyše 1 200 žiadostí na zmenu hlavného ističa. Spolu sa tak vytvoril predpoklad pre uvoľnenie približne 15 megawattov, čo je ekvivalentom pripojenia približne 1 000 domácností s ističom 3x25A,“ dodala Dobošová.
Stále je šanca na výmenu ističov
Odberatelia, ktorí do konca júna nestihli výmenu svojho predimenzovaného ističa, môžu tak urobiť aj počas nasledujúcich dňoch. Nebudú už však oslobodení od poplatku. „Niektorí odberatelia reagovali na naše výzvy aj počas júla a augusta. Bolo ich približne dvesto,“ dodal Gejdoš.
„Samozrejme, ak zákazník nestihol urobiť zmenu ističa k 1. júlu 2025, môže tak urobiť aj po tomto termíne. Nový distribučný poplatok mu bude v tomto prípade účtovaný len v období, kým zmenu ističa nezrealizuje,“ konštatovala Dobošová s tým, že v prípade Východoslovenskej distribučnej bol urobený prechod do režimu kapacitnej platby u energeticky náročnejších domácností už v minulosti.
Spokojný regulačný úrad
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je presvedčený, že reforma ističov na druhý pokus bola úspešná. Vďaka uvedomelým domácnostiam, ktoré si splnili domácu úlohu a optimalizovali si veľkosť svojich ističov, priniesla historická reforma ističov prvé výsledky. Vďaka uvoľneniu kapacity v sieti sa podľa ÚRSO len na výstavbe nových elektrických vedení ušetria desiatky miliónov eur.
„Aj na základe informácií od distribučných spoločností môžem konštatovať, že sa nám podarilo úspešné ukončiť informačnú kampaň zameranú na optimalizáciu predimenzovaných ističov. Od 1. júla je nový spôsob výpočtu fixnej zložky distribučného poplatku plne funkčný vo všetkých regulačných oblastiach. Zaznamenávame pozitívnu spätnú väzbu a akceptáciu zmien zo strany odberateľov bez väčších sťažností,“ uzavrel predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.