MH Teplárenský holding získal milióny eur na prechod k čistej energii, aktuálne realizuje deväť kľúčových projektov

MH Teplárenský holding (MHTH) získal podporu vo výške 83,7 milióna eur z Modernizačného fondu na rozvoj čistejších spôsobov výroby tepla a elektriny zo zdrojov obnoviteľnej energie.
Celková hodnota schválených projektov dosahuje takmer 163,5 milióna eur a zameriava sa na zvýšenie podielu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov, vysokú účinnosť výroby kombinovanej elektriny a tepla a modernizáciu distribučných systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT).
Nárast dopytu po elektrine
Cieľom je znížiť spotrebu primárnych zdrojov energie, zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť emisie skleníkových plynov. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková zdôraznila, že modernizácia výroby energie a rozširovanie energetickej infraštruktúry sú pre Slovensko kľúčové v nasledujúcich rokoch.
V dôsledku dekarbonizácie a elektrifikácie môže dopyt po elektrine do roku 2050 vzrásť dvojnásobne až trojnásobne, preto je nevyhnutné zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov. Jadrová energia zostáva základom energetického mixu, no zároveň sa posilňujú obnoviteľné zdroje, zvyšuje efektívnosť teplární a modernizujú sa siete. Podpora z Modernizačného fondu je zásadná pre dodávky čistej, bezpečnej a cenovo dostupnej energie pre domácnosti a priemysel.
MHTH realizuje deväť kľúčových projektov v šiestich mestách, ktoré významne zrýchlia prechod na obnoviteľné zdroje, modernizujú infraštruktúru a posilnia energetickú bezpečnosť pre státisíce odberateľov. Generálny riaditeľ Adrián Jenčo uviedol, že tieto snahy radikálne menia energetickú mapu miest a umožnia stabilné a cenovo udržateľné dodávky tepla so znížením závislosti od fosílnych palív.
Úspora energie a zníženie emisií
„Celková výška oprávnených výdavkov zo žiadostí predstavuje 163,5 milióna eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 83,7 mil. eur a naša spoluúčasť je na úrovni 79,7 mil. eur,“ uviedol Jenčo. Prvých päť projektov umožní ročné úspory primárnej energie 79 929 MWh a zníženie emisií CO2 o 16 896 ton.
Ďalšie štyri projekty zvýšia výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov o 229 516 MWh, elektriny z OZE o 18 058 MWh a znížia emisie skleníkových plynov o takmer 45 000 ton CO2 ročne. V Bratislave MHTH zrealizuje výstavbu troch kogeneračných jednotiek s elektrickým výkonom do 24,5 MWe a zároveň projekt tepelných čerpadiel v Teplárni Západ na zníženie fosílnych palív s cieľom od roku 2028 zabezpečiť viac než 50 % tepla z obnoviteľných zdrojov v kogenerácii.
Modernizácia rozvodov tepla
V Trnave sa rozšíri sieť centralizovaného zásobovania rozbudovaním horúcovodných rozvodov o 1,8 km, čím sa umožní pripojenie nových odberateľov.
V Žiline MHTH postaví biomasový kotol s protitlakým turbogenerátorom, čím ukončí spaľovanie uhlia a zníži emisie o 36 093 ton CO2 ročne. Modernizácia rozvodov tepla v Žiline, Martine a Zvolene prejde z parného na horúcovodný systém, čo zníži straty a zvýši bezpečnosť dodávok.
V Martine sa zavádza nízkoemisný systém s fotovoltickým zariadením a elektrokotlom na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov.
V Humennom vybuduje MHTH nový biomasový kotol s výkonom 3 MW, ktorý nahradí staré technológie a zvýši podiel obnoviteľných zdrojov a bezpečnosť dodávok tepla. Projekt zahŕňa aj akumuláciu tepla s kapacitou 753,2 MWh na optimalizáciu prevádzky a zníženie distribučných strát.
Tieto projekty predstavujú výrazný krok smerom k modernej, ekologickej a bezpečnej energetike a zároveň prispievajú k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti klimatickej politiky a energetickej efektívnosti.
MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH), ktorý vznikol 1. mája 2022 prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Spoločnosť vyrába ročne 2 600 GWh tepla a 650 GWh elektriny. Na centrálne zásobovanie teplom je pripojených až 50 % obyvateľov Slovenska. MHTH zabezpečuje poskytuje služby pre približne 320 000 domácností a asi 1 000 000 obyvateľov.