Plošná pomoc štátu pri drahých energiách je neúnosná, konštatuje po kontrole NKÚ

Slovensko by malo zmeniť systém poskytovania dotácií na drahé energie. Vláda by mala podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorý si posvietil na opatrenia štátu počas energetickej krízy, jednoznačne nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu.

Krízová regulácia v energetike pokračuje

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) vyplatilo do konca minulého roka na kompenzáciách nárastu cien elektrickej energie a plynu v rokoch 2022 a 2023 sumu vo výške takmer 2,7 mld. eur. Vyčlenených bolo celkovo až 3,8 mld. eur.

Najvyšší objem prostriedkov, približne 1,24 miliardy eur, bol použitý na kompenzácie cien plynu v domácnostiach. Takto široko nastavené kompenzačné opatrenia, ktoré pri prijímaní neboli podložené dátami, boli podľa NKÚ využité neefektívne a nehospodárne.

„Nejde pritom o konečný účet za kompenzačnú pomoc, keďže krízová regulácia v energetike pokračuje aj tento rok a jej ukončenie legislatíva vôbec neupravuje. Kompenzácie pomohli, ale už je čas zamyslieť sa nad ich pokračovaním,“ upozornil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.

Kompenzačné opatrenia

Kompenzačné opatrenia síce pomohli občanom aj podnikateľom, no nie je podľa NKÚ možné a únosné ich v tak širokom rozsahu a dlhodobo uplatňovať.

„Ide o enormnú záťaž pre verejný rozpočet, ktorú v konečnom dôsledku budeme musieť zaplatiť my všetci. Každý z nás bude musieť v konečnom dôsledku to, čo dostal, nakoniec splatiť násobne drahšie. Jednoducho aktuálne už neinvestujeme do rozvoja, len nepremyslene míňame na pomoc, ktorá nespĺňa kritéria efektívnosti,“ dodal Ivančo.