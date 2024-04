Veterná elektráreň sa v Galante stavať nebude, mestské zastupiteľstvo vyhovelo petícii občanov (video)

Galanta neumožní v katastri mesta výstavbu veterných elektrární. Mestské zastupiteľstvo v Galante vyhovelo petícii občanov proti ich výstavbe a schválilo nezaradenie lokalít na výstavbu veterných turbín do územného plánu mesta. Primátor Peter Kolek potvrdil, že je to definitívna stopka pre zámery investorov na výstavbu veterných parkov.

„Mesto vypočulo názor ľudí, ako sme to aj na všetkých stretnutiach hovorili, my sa predsa nemôžeme odtrhnúť od názoru ľudí a rešpektujeme ho. Aj poslanci to svojím hlasovaním dokázali,“ povedal primátor Kolek.

Úrady majú k dispozícii tri zámery na výstavbu veterných parkov v Galante a blízkom okolí, spolu má ísť o 15 veterných turbín s navrhovanou výškou každej z nich do 255 metrov. Ambíciu stavať veterné elektrárne v okrese Galanta však avizovali aj ďalší investori.

Petícia proti výstavbe veterných parkov

Petíciu proti výstavbe veterných parkov v Galante v priebehu jedného mesiaca podporilo 3 255 obyvateľov Galanty a 1 890 obyvateľov iných miest a obcí.

Stavby veterných parkov by podľa textu petície boli, okrem negatívneho dopadu na scenériu okolitej krajiny, aj vážnou environmentálnou záťažou s vplyvom na obyvateľstvo.

Výstavba veterných parkov by tiež podľa autorov petície znížila hodnotu nehnuteľností v lokalitách zasiahnutých výstavbou.

Petícia nejde proti primátorovi

Predseda petičného výboru Róbert Károlyi na rokovaní poslaneckého zboru podčiarkol, že petícia nie je nasmerovaná proti primátorovi, ani proti poslancom. Proti výstavbe veterných parkov protestovala skupinka ľudí aj koncom marca pred výjazdovým rokovaním vlády v Galante.

Aj keď sa nikto z ministrov vtedy pri nich nezastavil, viceprimátor Galanty Peter Závodský protestujúcich už vtedy ubezpečil, že vedenie mesta nepôjde proti svojim obyvateľom.

Mestské zastupiteľstvo v Galante zároveň požiadalo primátora Petra Koleka o zriadenie dočasnej komisie, ktorá by mala vypracovať podklady k regulatívom na umiestňovanie mikroveterných elektrární na území mesta. V tomto prípade ide o malé domové alebo záhradkárske zdroje elektrickej energie.