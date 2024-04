Preplatok alebo nedoplatok? Vyúčtovanie za teplo môže niekoho prekvapiť, do hry vstúpila nová vyhláška

Väčšina domácnosti odoberajúcich teplo a teplú vodu od veľkých výrobcov tepla sa nemusia obávať nedoplatkov. Ako uviedol Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), z pohľadu vývoja počasia v roku 2023 sa spotrebitelia nemusia obávať zvýšených nákladov za teplo.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) skončil rok 2023 z teplotného hľadiska ako druhý najteplejší od roku 1931. Aj keď zima 2023 bola dlhá, kúrilo sa skoro až do konca mája, z pohľadu teplôt bola štvrtá najteplejšia. Jeseň bola prvá najteplejšia od roku 1931.

„Vykurovacia sezóna sa tak vo väčšine miest začala pomerne neskoro, až koncom októbra, a aj to prerušovane, nakoľko teploty aj na začiatku novembra boli pomerne vysoké. Počas roka 2023 sa tak kúrilo menej ako obvykle. Preto sa domácnosti nemusia obávať nedoplatkov z titulu vysokej spotreby,“ uviedol zväz výrobcov tepla.

Do 31. mája musí správca domu doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie. Preplatky alebo nedoplatky závisia aj od nastavenia výšky zálohových platieb.

Zálohový predpis na rok 2023 sa niektorým odberateľom mohol viackrát meniť. Jednak v dôsledku nárastu cien energií, ako aj z titulu nových pravidiel pre rozpočítanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu, ktoré priniesla vyhláška platná od 1.1.2023.

Na jeseň roku 2021 začali ceny plynu a neskôr aj elektriny rapídne rásť. Tento trend pokračoval aj v roku 2022, čo malo dopad aj na ceny tepla. Koncom roka 2022, respektíve v januári 2023 preto mnohí odberatelia dostali od správcov mimoriadny, nový zálohový predpis v súvislosti s nárastom cien energií, ktorý mal správcom zabezpečiť dostatok prostriedkov na úhradu zvýšených zálohových platieb.

Druhý januárový týždeň 2023 ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na dotácie, o ktoré mohli požiadať dodávatelia tepla na kompenzáciu dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. V nasledovných mesiacoch viacerí správcovia opäť pristúpili k zmene, k zníženiu zálohových platieb.

Mnohé správcovské spoločnosti v lete opäť menili zálohové predpisy. V predstihu prepočítali, ako sa nová vyhláška dotkne ich zákazníkov a podľa toho im od leta upravili zálohové platby za teplo. Domácnosti, ktorých správcovia tak neurobili, pocítia tieto zmeny prvýkrát až v máji 2024.

„Výška preplatku alebo nedoplatku bude v aktuálnom vyúčtovaní ešte viac závislá od nastavenia výšky zálohových platieb ako v uplynulých rokoch,“ konštatoval predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Čo vedieť o vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu?

V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie za kalendárny rok, t.j. obdobie od 1.1. do 31.12. správca, a to najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Vo vyúčtovaní domácnosti najviac zaujímajú práve údaje o nákladoch na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Preto je potrebné vedieť, že:

dodávatelia tepla fakturujú náklady za spotrebu tepla správcom domov fakturácia prebieha podľa spotrieb nameraných na meračoch tepla, ktoré sú umiestnené na vstupe do obytného domu v zmysle zákona 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov správca alebo SVB zodpovedá za samotné rozúčtovanie vyfakturovaných nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadia vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla vyhláška účinná od 1.1.2023 priniesla viaceré zmeny, okrem iných aj zavedenie tzv. „kontrolného mechanizmu“ ktorý má zaistiť spravodlivejšie rozdelenie nákladov, a to tým, že byt s minimálnou jednotkovou cenou na meter štvorcový sa porovnáva s bytom s maximálnou cenou na jeden meter štvorcový, pričom tento pomer nemôže presiahnuť 2,5 násobok v praxi by sa tak mal vyriešiť napríklad problém s bytmi, ktoré sú po väčšinu roka neobývané, taký byt doteraz platil za teplo extrémne málo, po novom zaplatí 2-krát toľko, za predpokladu rovnakej spotreby domu a bytu a byt, ktorý platil naopak veľa, bude platiť menej v prípade nejasností alebo reklamácie vyúčtovania tepla, sa spotrebiteľ musí obrátiť na správcu alebo spoločenstvo vlastníkov bytových priestorov, nie na dodávateľa tepla

Čo je dennostupeň z pohľadu hodnotenia vykurovacej sezóny?

Domácnosti sa s týmto povinným údajom stretávajú vo vyúčtovacích hárkoch. Je to údaj, ktorý vyjadruje náročnosť potreby tepla na vykurovanie v závislosti od vonkajšej teploty.

Dennostupne predstavujú rozdiel medzi vnútornou teplotou v byte (v priemere 20°C) a priemernou vonkajšou teplotou z hodnôt zaznamenaných v daný deň v konkrétnej lokalite. Čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší a naopak.

Počet dennostupňov za určité časové obdobie teda charakterizuje klimatické podmienky vo vzťahu k vykurovaciemu obdobiu.

Ako vzniká preplatok a nedoplatok?

Je to rozdiel medzi skutočnými nákladmi na teplo na byt, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní od správcu a uhradenými zálohovými platbami, ktoré domácnosť za byt počas kalendárneho roka zaplatila. Ak sú skutočné náklady vyššie ako suma uhradených záloh, vznikne nedoplatok a naopak.