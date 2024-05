Mazák a Majerník už nebudú členmi súdnej rady, poslanci ich odvolali z funkcie

Poslanci parlamentu odvolali z funkcie členov Súdnej rady SR Jána Mazáka a Andreja Majerníka. Za zbavenie ich funkcie hlasovalo zhodne 78 poslancov, proti bolo 63, nikto sa nezdržal.

Odvolaní členovia boli súčasťou súdnej rady od 23. apríla 2020 spolu s Alenou Svetlovskou.Tá sa však vzdala svojej funkcie v decembri minulého roku.

Dôvody odvolania

Na odvolanie členov rady bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Dôvodom odvolania členov rady bola podľa koalície, ktorá návrh predložila, strata dôvery v ich svedomitý výkon zverených právomocí.

Koaliční poslanci tvrdia, že členovia súdnej rady nebránili nezávislosť súdnej moci a sudcov, a to tak, že v rámci pripomienkového konania k novele ústavného zákona „súhlasili so zásahmi do nezávislosti súdnictva a sudcov“.

Rezolúcia zostala bez povšimnutia

Koalícia zdôrazňuje, že aj Poradná rada európskych sudcov poukázala na to, že navrhovanými zmenami sa prispeje k výraznému zníženiu štandardov nezávislosti súdnictva a sudcov platných v krajinách Európskej únie.

„Rezolúcia Európskej asociácie sudcov v septembri 2021 žiadala prijať vhodné opatrenia v súvislosti s európskymi štandardmi, ktoré obnovia záruky nezávislosti súdnictva v záujme občanov Slovenska. Rezolúcia zo strany členov súdnej rady, ktorí boli v roku 2020 zvolení Národnou radou SR, ostala bez povšimnutia,“ argumentujú koaliční poslanci.

Rozhodnutie Ústavného súdu

Ďalším z dôvodov na dovolanie Majerníka a Mazáka je rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý konštatoval, že „došlo k reštriktívnemu zásahu do procesnej garancie nezávislosti sudcov tým, že novelou ústavy bolo zrušené oprávnenie ústavného súdu dávať súhlas na väzobné stíhanie sudcov a tým došlo k výraznému zníženiu garancií nezávislosti sudcov“.

Navrhovatelia tvrdia, že spomínaní členovia rady nevyužili všetky dostupné prostriedky nápravy a ani sa o nápravu nepokúsili.