Zmeniť dodávateľa energií by malo byť jednoduchšie, ÚRSO chce zjemniť podmienky

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce zjemniť podmienky pri zmene dodávateľa energií. V súčasnosti môžu domácnosti ukončiť zmluvu so svojim dodávateľom elektriny či plynu iba do konca marca.

Nová zmluva s novým dodávateľom však je platná až od začiatku nasledujúceho roka. Ak odberateľ do konca marca zmluvu so svojim dodávateľom z vlastnej iniciatívy neukončí, jej platnosť sa automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok. Tieto podmienky však už čoskoro čakajú zmeny.

Úrad incioval zmenu zákona

„Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov sa úrad rozhodol iniciovať zmenu zákona o energetike, ktorá okrem iného prinesie zrušenie tejto lehoty do 31.marca a väčšiu slobodu pri zmene dodávateľa,“ uviedol regulačný úrad, ktorý plánuje o ďalšom legislatívnom vývoji verejnosť priebežne informovať.

„Zatiaľ však platí súčasná právna úprava a preto vyzývame odberateľov, aby v prípade ak chcú zmeniť svojho dodávateľa energií, urobili tak do 31.marca 2024,“ konštatoval regulačný úrad.

Upozornenie plynárov

Na blížiaci sa termín, dokedy môžu odberatelia zmeniť svojho dodávateľa energií, upozornil už aj jeden z najväčších dodávateľov, Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Plynári upozornili aj na podmienky pri zachovaní dodávok elektriny alebo plynu za regulovanú cenu.

„V prípade, že odberatelia zmenu dodávateľa neuskutočnia do konca marca, zmluva sa im automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok,“ informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Ak chcú takzvaní zraniteľní odberatelia, ktorými sú hlavne domácnosti alebo menší odberatelia plynu a elektriny mimo domácnosti, pokračovať v dodávke elektriny a plynu za regulované ceny a nechcú zmeniť dodávateľa, nemusia robiť nič.

Treba oznámiť ukončenie zmluvy

Súčasná zmluva o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu sa im automaticky predĺži na celý kalendárny rok 2025.

„Ak však majú títo odberatelia záujem o zmenu dodávateľa, ale zachovanie dodávky elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, mali by do 31. marca 2024 oznámiť svojmu dodávateľovi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu a zároveň do 31. marca 2024 požiadať nového dodávateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu s účinnosťou od 1. januára 2025,“ dodal Šebesta.

Ak sa zraniteľní odberatelia rozhodnú od 1. januára 2025 odoberať od svojho dodávateľa elektrinu alebo plyn za neregulovanú cenu, teda trhovú cenu nepodliehajúcu regulácii zo strany ÚRSO, mali by do 31. marca 2024 oznámiť svojmu dodávateľovi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu.

Účinnosť od budúceho roka

Zároveň by mali požiadať dodávateľa o uzatvorenie novej zmluvy za neregulovanú (trhovú) cenu.

„Obe zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2025,“ doplnil Šebesta s tým, že neregulovaná (trhová) cena môže byť nižšia, ale aj vyššia, ako cena regulovaná ÚRSO.

Ak odberateľ odoberá v roku 2024 elektrinu alebo plyn za neregulovanú cenu a má od 1. januára 2025 záujem o regulovanú cenu, mal by taktiež najneskôr do 31. marca 2024 požiadať dodávateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu s účinnosťou od 1. januára 2025.