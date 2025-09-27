Pellegrini diskutoval s Trumpom o odbere ruskej ropy. Robte s tým niečo, odkázal americký prezident

Slovensko stále odberá ruskú ropu, americký prezident Donald Trump chce, aby s tým SR niečo urobila. Povedal to prezident Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako spresnil, s prezidentom USA sa stretol počas recepcie, ktorú Trump organizoval v New Yorku.
Pellegrini americkému prezidentovi vysvetlil, že to nie je také jednoduché a že to nepôjde zo dňa na deň. „Z tohto pohľadu počúval. Bol to pozitívny rozhovor, nie agresívny alebo v negatívnom zmysle. Mal úsmev na tvári, ale priamo mi povedal – robte s tým niečo,“ povedal prezident.
Stopnutie nie je jednoduché
Na túto tému prišla reč počas osobného rozhovoru Pellegriniho a Trumpa a jeho manželky pri diskusii o tom, že by vlády mali čo najskôr sfinalizovať zmluvu o spolupráci v oblasti atómovej energie.
Pellegrini americkému prezidentovi vysvetlil, že stopnutie odberu ruského plynu nie je také jednoduché, pretože SR nie je Francúzsko ani Španielsko a technologicky aj kapacitne sa to nedá urobiť jedným vyhlásením zo dňa da deň.
Diverzifikácia sa nedá urobiť za chvíľu
„Hoc by sme aj mali diverzifikovať tieto zdroje, tak technicky alebo logisticky to nie je možné urobiť za malú chvíľu,“ povedal prezident s tým, že nedá sa to robiť spôsobom, že sa Slovensko od jednej závislosti alebo dodávateľa odstrihne, aby potom bolo plne závislé od druhého dodávateľa.
„Ak má v budúcich rokoch k niečomu prísť, tak sa to volá diverzifikácia. To znamená, že Slovensko musí mať tri, štyri, päť rôznych zdrojov na dodávku plynu a energií,“ uzavrel prezident.