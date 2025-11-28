Maďarsko má podľa Orbána najnižšie ceny energií v Európe a to vďaka prístupu k ruskému plynu a rope

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v piatok v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hlavnou témou rokovania má byť energetická bezpečnosť.
„Idem tam, aby som zabezpečil, že energetické dodávky pre Maďarsko budú pokryté počas zimy aj budúceho roka za prijateľnú cenu,“ povedal Orbán vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Stretnutie pre agentúru TASS potvrdil aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Maďarsko má podľa Orbána najnižšie ceny energií v Európe vďaka prístupu k ruskému plynu a rope, ktoré sú „lacné v porovnaní s medzinárodnými cenami“.
Maďarsko, najbližší spojenec Moskvy v Európskej únii, je stále výrazne závislé od dovozu ruského plynu a ropy napriek sankciám po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Od návratu k moci v roku 2010 sa Orbán s Putinom stretol už 15-krát, pričom toto bude ich štvrté stretnutie od začiatku vojny na Ukrajine.