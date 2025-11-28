Maďarsko má podľa Orbána najnižšie ceny energií v Európe a to vďaka prístupu k ruskému plynu a rope

Viktor Orbán sa stretne s Vladimirom Putinom, rokovať budú o energetických dodávkach na zimu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Hungary
Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: archívne, SITA/AP
Maďarsko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Maďarsko

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v piatok v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hlavnou témou rokovania má byť energetická bezpečnosť.

„Idem tam, aby som zabezpečil, že energetické dodávky pre Maďarsko budú pokryté počas zimy aj budúceho roka za prijateľnú cenu,“ povedal Orbán vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Stretnutie pre agentúru TASS potvrdil aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Maďarsko má podľa Orbána najnižšie ceny energií v Európe vďaka prístupu k ruskému plynu a rope, ktoré sú „lacné v porovnaní s medzinárodnými cenami“.

Maďarsko, najbližší spojenec Moskvy v Európskej únii, je stále výrazne závislé od dovozu ruského plynu a ropy napriek sankciám po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Od návratu k moci v roku 2010 sa Orbán s Putinom stretol už 15-krát, pričom toto bude ich štvrté stretnutie od začiatku vojny na Ukrajine.

Viac k osobe: Dmitrij PeskovViktor OrbánVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Ceny energií Dodávky energií Dodávky plynu z Ruska Dodávky ropy z Ruska Energetická bezpečnosť Energie Hovorca Kremľa Maďarský premiér ruská ropa Ruský plyn Ruský prezident

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk