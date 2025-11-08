Trump dal Maďarsku na jeden rok výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy

Americký prezident Donald Trump poskytol maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi jednoročnú výnimku zo sankcií za nákup ruskej ropy a plynu po tom, ako sa v piatok stretli v Bielom dome. Trump uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti v októbri. Stratil totiž trpezlivosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý odmieta ukončiť takmer štvorročnú inváziu na Ukrajinu.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí Trumpa s Orbánom povedal, že Washington Maďarsku dal „úplnú a neobmedzenú výnimku zo sankcií na ropu a plyn“. Predstaviteľ Bieleho domu však agentúre AFP povedal, že výnimka platí len na jeden rok. Okrem toho sa Maďarsko zaviazalo nakúpiť americký skvapalnený zemný plyn v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol predstaviteľ americkej administratívy.