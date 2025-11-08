Trump dal Maďarsku na jeden rok výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy

Viktor Orbán sa zaviazal nakúpiť americký skvapalnený zemný plyn v hodnote približne 600 miliónov dolárov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Donald Trump, Viktor Orbán
Prezident USA Donald Trump (vľavo) víta v piatok 7. novembra maďarského premiéra Viktora Orbána v Bielom dome. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump poskytol maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi jednoročnú výnimku zo sankcií za nákup ruskej ropy a plynu po tom, ako sa v piatok stretli v Bielom dome. Trump uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti v októbri. Stratil totiž trpezlivosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý odmieta ukončiť takmer štvorročnú inváziu na Ukrajinu.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí Trumpa s Orbánom povedal, že Washington Maďarsku dal „úplnú a neobmedzenú výnimku zo sankcií na ropu a plyn“. Predstaviteľ Bieleho domu však agentúre AFP povedal, že výnimka platí len na jeden rok. Okrem toho sa Maďarsko zaviazalo nakúpiť americký skvapalnený zemný plyn v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol predstaviteľ americkej administratívy.

