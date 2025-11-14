Orbán: Maďarsko podá žalobu na EÚ za zákaz dovozu ruského plynu

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že jeho vláda zažaluje Európsku úniu pre jej minulomesačné rozhodnutie postupne ukončiť dovoz ruského skvapalneného zemného plynu. Ide o jednu z hlavných súčastí 19. balíka sankcií voči Rusku a opatrenie bude platiť od začiatku roku 2027. Budapešť v minulosti využila svoje veto, aby získala výnimky z sankcií EÚ voči ruskej energetike.
Môže Slovensko naďalej počítať s ruskou ropou? Zrejme áno, keďže Slovnaft je dcérou maďarského MOLu
„Neprijímame toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami a ktoré si Brusel zvolil na umlčanie národnej vlády, ktorá s ním nesúhlasí. Obrátili sme sa na Európsky súdny dvor. Toto už nie sú sankcie, ale obchodné opatrenie,“ povedal Orbán. Premiér dodal, že hľadá aj „iné“ spôsoby, ako Brusel odradiť, ale podrobnosti zatiaľ nechce prezradiť.
Americký prezident Donald Trump poskytol minulý tyždeň Maďarsku jednoročnú výnimku zo sankcií za nákup ruskej ropy a plynu. Šéf Bieleho domu uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti v októbri. Orbán však trval na tom, že dohoda bude platiť „tak dlho, ako bude Donald Trump prezidentom Spojených štátov a v Maďarsku bude pri moci národná vláda“.