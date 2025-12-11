Európska komisia dala zelenú výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Poľsku

Európska komisia schválila balík podpory pre výstavbu a prevádzku prvej poľskej jadrovej elektrárne a vyhlásila ho za zlučiteľný s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci. Referuje o tom web euronews.com.
Vláda vo Varšave zabezpečila finančné prostriedky na výstavbu jadrovej elektrárne, ktorá by mala stáť približne 192 miliárd zlotých, čo je približne 45,5 miliardy eur. „Výstavba sa bude môcť začať už v decembri,“ povedal premiér Donald Tusk.
Lokalita na severe krajiny
Úrady vo Varšave uviedli, že ich cieľom je podporiť investíciu EÚ kapitálovým príspevkom vo výške približne 14 miliárd eur, čo by pokrylo 30 % celkových nákladov projektu. Neskôr v decembri pôjde 4,6 miliardy zlotých (1,1 miliardy eur) spoločnosti, ktorá projekt vedie.
Elektráreň bude postavená v obci Choczewo na severe krajiny, blízko pobrežia Baltského mora, a bude jedným z najdôležitejších prvkov energetickej transformácie krajiny. Podľa vlády sa očakáva, že energia z elektrárne bude lacnejšia ako súčasné alternatívy a vydláždi cestu pre Poľsko k stabilnému a ekologickému energetickému systému.
Poľsko realizuje výstavbu svojej prvej jadrovej elektrárne v spolupráci s americkými spoločnosťami Westinghouse a Bechtel. Podľa harmonogramu sa plánuje odliatie jadrového betónu pre prvý reaktor v roku 2028. Prvý blok by mal byť dokončený v roku 2035 a elektrina by mala plynúť do siete v roku 2036. Tretí blok má byť uvedený do prevádzky do roku 2038.
V minulosti predovšetkým uhlie
Projekcie na rok 2040 naznačujú, že elektráreň dosiahne približne 88,5 % kapacity, čo bude Poľsko zásobovať spoľahlivou a stabilnou elektrinou, zatiaľ čo priemysel si bude môcť zabezpečiť energiu na mnoho ďalších rokov.
Poľsko doteraz nemalo jadrovú elektráreň, na ktorú by sa mohlo spoľahnúť ako na stabilný zdroj elektriny. Jeho energetický mix bol historicky veľmi závislý najmä na uhlí a v posledných rokoch sa posúval smerom k obnoviteľným zdrojom.