Naše požiadavky na obnovu tranzitu plynu sa podľa Sakovej nemenia, Taraba Ukrajincom neverí

Slovenské požiadavky na obnovenie tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu sa nemenia ani po útokoch na plynovod v Sudži.

Útok na plynovod v Sudži

Ako ďalej na sociálnej sieti uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková, v prípade dlhodobejšieho poškodenia tohto plynovodu existujú alternatívne trasy na dovoz plynu z Ruska, v prípade ak Ukrajina prestane blokovať transport cez svoje územie. „Naše požiadavky na obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu sa preto nemenia,“ konštatovala Saková.

Ministerka Saková odsúdila útoky na energetickú infraštruktúru. „Útok na plynovod v Sudži má dopad na bezpečnosť dodávok plynu nielen na Slovensko, ale aj do celej Európy. Rovnako neprijateľné, ako bolo poškodenie plynovodu Nord Stream alebo útoky na podmorskú infraštruktúru v Baltskom mori, treba aj tento útok vyšetriť,“ konštatovala Saková.

Nemôžeme sa spoliehať na vojnového štváča

Slovenský minister životného prostredia Tomáš Taraba neverí, že za útokmi na plynovodnú infraštruktúru v Sudži sú Rusi.

„Tak ako dnes už snáď nikto neverí, že Nord Stream si vyhodili do vzduchu Rusi, tak isto ja dnes neverím ukrajinskej verzii, že plynovod v Sudži, ktorý mal posielať plyn na Slovensko, si vyhodili Rusi,“ napísal na sociálnej sieti Taraba.

Slovensko zrejme nateraz nebude môcť počítať s dodávkami ruského plynu cez Ukrajinu. Ako informoval bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a tímlíder strany SaS pre hospodárstvo Karol Galek, vybuchla stanica na plynovode Bratstvo. Sen premiéra Roberta Fica o ruskom plyne sa tak podľa neho rozplynul.

„Na Ukrajine je vojna a my sa nemôžeme spoliehať na vojnového štváča, ktorý plyn používa ako zbraň a teraz aj samotný plynovod na presun vojakov. Pretože akokoľvek nezmyselne to znie, Rusi po odstavení prepravy plynu, použili plynovod práve na pohyb vojsk. Kráčajte, plazte sa 16 kilometrov úzkym špinavým tunelom s priemerom 1,45 m s výparmi zo zvyškov plynu, seďte v potrubí a čakajte na príkazy. Tak by sa dal parafrázovať príkaz, ktorý dostali vojaci. Aj toto je za postupom Ruska v oblasti Kursk,“ napísal na sociálnej sieti Galek.

Poslanec parlamentu upozornil, že slovenský predseda vlády ponúkal „krvavému bratovi Putinovi“, že Slovensko preberie za prepravu ruského plynu cez Ukrajinu záruky. „Pritom už v decembri sme ho upozorňovali že je nezmysel ponúkať záruku na čokoľvek na území, kde vedie Putin vojnu,“ zdôraznil Galek.

Slovenský premiér podľa neho vsadil na nesprávneho koňa. Podlého a zákerného. „A Putin aj vďaka podpore, ktorú Putinovi preukazujú ľudia ako Trump, Fico, či Obrán sa opäť cítil pri sile. Pritom jediným riešením je ukončenie vojny, ktorú však nepredlžujú Ukrajinci, tým že sa brania, ako to rád Fico prezentuje, ale Putin, ktorý vojnu začal a odmietol aj ponúkané prímerie,“ konštatoval Galek.