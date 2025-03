Ficov sen o ruskom plyne sa rozplynul, premiér podľa Galeka vsadil na podlého a zákerného koňa - FOTO

Slovensko zrejme nateraz nebude môcť počítať s dodávkami ruského plynu cez Ukrajinu. Ako informoval bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a tímlíder strany SaS pre hospodárstvo Karol Galek, v noci došlo k výbuchu v ruskom meste Sudža.

Výbuch stanice

Vybuchla stanica na plynovode Bratstvo. Sen premiéra Roberta Fica o ruskom plyne sa tak podľa neho rozplynul.

„Na Ukrajine je vojna a my sa nemôžeme spoliehať na vojnového štváča, ktorý plyn používa ako zbraň a teraz aj samotný plynovod na presun vojakov. Pretože akokoľvek nezmyselne to znie, Rusi po odstavení prepravy plynu, použili plynovod práve na pohyb vojsk. Kráčajte, plazte sa 16 kilometrov úzkym špinavým tunelom s priemerom 1,45 m s výparmi zo zvyškov plynu, seďte v potrubí a čakajte na príkazy. Tak by sa dal parafrázovať príkaz, ktorý dostali vojaci. Aj toto je za postupom Ruska v oblasti Kursk,“ napísal na sociálnej sieti Galek.

Záruka za ruský plyn

Poslanec Národnej rady SR upozornil, že slovenský predseda vlády ponúkal „krvavému bratovi Putinovi“, že Slovensko preberie za prepravu ruského plynu cez Ukrajinu záruky. „Pritom už v decembri sme ho upozorňovali že je nezmysel ponúkať záruku na čokoľvek na území, kde vedie Putin vojnu,“ zdôraznil Galek.

Slovenský premiér podľa neho vsadil na nesprávneho koňa. Podlého a zákerného. „A Putin aj vďaka podpore, ktorú Putinovi preukazujú ľudia ako Trump, Fico, či Obrán sa opäť cítil pri sile. Pritom jediným riešením je ukončenie vojny, ktorú však nepredlžujú Ukrajinci, tým že sa brania, ako to rád Fico prezentuje, ale Putin, ktorý vojnu začal a odmietol aj ponúkané prímerie,“ konštatoval Galek.