Ceny energií nás podľa Fica stále dusia, operáciu s azerbajdžanským plynom sa nedarí odštartovať - VIDEO

Slovensko a celú Európsku úniu stále dusia vysoké ceny energií. Je o tom presvedčený slovenský premiér Robert Fico, ktorý sa aj na ostatnom samite lídrov Európskej únie snažil tlačiť na Európsku komisiu, aby našla mechanizmus na zníženie cien energií.

„Zatiaľ to nevyzerá tak, že by sme mali k dispozícii nejaké efektívne nástroje. Európska komisia ide skôr cestou znižovania administratívnej záťaže, ale ak bude stáť v Európe megawatthodina plynu 45 eur a v Spojených štátoch 8, tak nemáme šancu konkurovať,“ povedal predseda slovenskej vlády.

Rokovania s Azerbajdžanom

Slovensko sa podľa Fica stále snaží obnoviť tranzit plynu z východu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. Stále pracuje na dovoze azerbajdžanského plynu cez Ukrajinu. Odštartovať tento tranzit plynu sa však nedarí.

„Rokujeme s Azerbajdžanom. Pokúšame sa neustále o swapovú operáciu. Naráža to však na všetky možné technické problémy. Preto veríme, že mierové rokovania otvoria cestu aj k štandardnému tranzitu plynu cez Ukrajinu bez nejakých špekulácií a vývrtiek,“ podotkol Fico.

Slovenský premiér upozornil, že krajiny ako Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Rumunku a Bulharsko máme o 10 percent drahší plyn ako majú ostatné krajiny v Európe. „Kvôli tomu, že netečie plyn z východu. To je dôsledok politiky, ktorú ja nebudem podporovať,“ zdôraznil Fico.

Akčný plán o konkurencieschopnosti EÚ

Predseda vlády taktiež dal do pozornosti, že Európska únia odkladá takzvanú cestovnú mapu, ktorá hovorí o odstrihnutí sa únie od ruských energií. „No lebo si každý uvedomuje, že bez plynu z východu na západ to nepôjde. Ten význam, ktorý má tok plynu z východu na západ, je veľmi dôležitý,“ konštatoval Fico.

Na samite lídrov krajín Európskej únie sa hovorilo aj o akčnom pláne týkajúceho sa konkurencieschopnosti únie. Jedným z bodov boli aj ceny energií. Premiéri však nateraz nič nevyriešili.

„Chcem odmietnuť predstavu niektorých premiérov, ktorí hovoria, že čo už iné zostáva, musíme pracovať s takými cenami energií ako teraz máme, a že by sme mali plánovať do budúcnosti to, že plyn bude stáť toľko koľko stojí teraz. Ale my nemáme dôvod platiť za plyn 40 alebo 45 eur za megawatthodinu len preto, že prezident Zelenskyj sa rozhodol zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na západ cez Slovensko,“ zdôraznil Fico.

Slovensko podľa neho očakávalo od akčného plánu týkajúceho sa cien energií omnoho viac. „My potrebujeme okamžité rozhodnutia a riešenia a nie nejaké dlhodobé alebo strednodobé plány. A práve takýmto riešením by mohlo byť obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo by viedlo k zníženiu cien v Európe,“ konštatoval Fico.

Ceny plynu v USA a nás

Aj slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje slovenskú verejnosť, že ceny plynu kvôli ukončeniu tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu rastú a predpokladá až ich dvojnásobný nárast, čo spôsobuje tlak na domácnosti aj firmy.

„Jedným z hlavných faktorov rastu cien plynu je určite ukončenie prepravy plynu z východu na západ, čo zvyšuje tranzitné poplatky. Kým v minulosti bola cena pre SR stanovená na 34 centov za megawatthodinu, dnes dosahuje až jedno euro. Táto situácia ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska, keďže cena plynu v USA je výrazne nižšia,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Úrad zdôrazňuje, že obnovenie tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu by mohlo znížiť ceny plynu aj elektrickej energie. Preto úrad podporuje postoj ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ktorá na rokovaní v Bruseli jasne deklarovala, že SR nesúhlasí s návrhom Európskej komisie na znižovanie daní a poplatkov v energetike, ktoré by mohli ohroziť štátny rozpočet a presadzuje obnovu tranzitu plynu cez Ukrajinu do EÚ a SR.

„Zároveň by som chcel upozorniť na ďalšie sporné rozhodnutie EÚ a to povinné skladovanie plynu do novembra na úroveň 90 %, čo tiež zvyšuje ceny plynu na leto. Tento krok považujem za nesprávny a znižujúci konkurencieschopnosť odberateľov,“ uzavrel Holjenčík.