Na Kráľovej už štyri desaťročia vyrábajú elektrinu. Elektráreň patrí medzi najväčšie na Váhu a je unikátom

Vodná elektráreňKráľová nad Váhom vyrába elektrinu už 40 rokov. Ide o ikonu medzi slovenskými vodnými elektrárňami, pretože okrem skutočnosti, že práve Kráľová slúžila ako technologický prototyp Gabčíkova, je výnimočná aj tým, že v priestoroch strojovne sa nachádza monumentálne umelecké dielo Františka Chrásteka, ktoré vzniklo priamo počas výstavby elektrárne. Dielo zobrazuje rieku Váh ako zdroj energie, úžitku pre poľnohospodárstvo, rybolov a rekreáciu.
Stabilný pilier slovenskej energetiky
„Vodná elektráreň Kráľová je príkladom toho, ako môže moderné inžinierstvo citlivo vstupovať do krajiny a zároveň rešpektovať jej prírodné hodnoty i potreby spoločnosti. Už štyri desaťročia je stabilným pilierom slovenskej energetiky, pričom popri výrobe čistej energie vytvára priestor pre rekreáciu, rozvoj umenia a ochranu biodiverzity,“ uviedol Milan Ilčík, riaditeľ vodných elektrární Slovenských elektrární.
S výkonom 45,06 megawattov patrí Vodná elektráreň Kráľová nad Váhom medzi najväčšie vodné elektrárne na Váhu. Dve Kaplanove turbíny s prietokom 420 metrvo kubických za sekundu a s priemerom 6,75 m patria k najväčším na Slovensku.
Pre predstavu, sú také veľké, že keď v rokoch 2017 až 2020 realizovali generálnu opravu postupne oboch strojov, jedno obežné koleso po rozobratí odvážalo k dodávateľovi sedem kamiónov. Väčšie boli neskôr namontované iba do Gabčíkova.
Dokončená v roku 1985
Elektráreň bola dokončená v roku 1985, výstavba trvala 5 rokov a uzatvára etapu budovania Vážskej kaskády. Podľa plánu sa mala stať súčasťou dolnovážskej sústavy od Serede po Komárno. Nakoniec z nej bol postavený len jeden stupeň.
Okrem zregulovania rieky a výroby elektrickej energie bolo vtedy cieľom štátu priblížiť lodnú prepravu k Niklovej hute v Seredi. Výroba niklu však bola uzavretá v roku 1992. Namiesto nákladných lodí sa na vodnom diele plavia športovci a rekreanti.
Vodné dielo má viacúčelové využitie. Výroba elektriny, protipovodňová ochrana, závlahy, rekreácia, plavba a rybolov. Vodná nádrž s rozlohou 10,9 kilometrov štvrocových je významným ekologickým prvkom. Od roku 2008 je spolu s priľahlými lesmi chráneným vtáčím územím.
Umenie v srdci elektrárne
Na Kráľovej v roku 1985 na veľké betónové panely v strojovni maľoval umelec František Chrástek svoje dielo. Trvalo mu to tri mesiace. Umelecké a dizajnové diela boli bežnou súčasťou architektúry v socialistickom Československu. Podľa vládneho nariadenia malo ísť z rozpočtu každej verejnej stavby určité percento na umelecké dotvorenie. Výška percenta závisela od dôležitosti lokality, výber autora bol väčšinou na architektovi. Ten spolu s umelcom spoločne predkladali návrh komisii Slovenského fondu výtvarných umení.
Elektráreň Kráľová bola postavená v rokoch 1980 až 1985 podľa projektu Hydroconsult Bratislava. Dnes je elektráreň plne automatizovaná a jej prevádzku zabezpečuje len 9 zamestnancov.
Kráľová je dôležitou súčasťou Vážskej kaskády, ktorá tvorí chrbtovú kosť slovenskej hydroenergetiky. Na tejto kaskáde sa nachádza až 22 vodných elektrární, ktoré spolu zabezpečujú nielen stabilnú a ekologickú výrobu elektriny, ale aj ochranu pred povodňami, podporu rekreácie a rozvoj regiónov popri rieke Váh.