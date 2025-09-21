Slovensko čaká prelom v obchodovaní s elektrinou, zmeny môžu priniesť úspory aj pre domácnosti

Na Slovensku budeme mať nový režim obchodovania s elektrinou. Spoločnosti OKTE zavedie od 1. októbra tohto roka obchodovanie s elektrinou na základe 15-minútových obchodných časových periód (Market Time Unit – MTU). Energeticky náročné podniky získajú presnejší nástroj na plánovanie nákupu elektriny, čo sa môže pozitívne prejaviť aj na cenách pre koncových odberateľov.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) považuje tento krok za významný míľnik v modernizácii slovenského trhu s elektrinou. „Cieľom je, aby bola stanovená cena na každých 15 minút obchodovania s elektrinou, čo umožní odberateľom a dodávateľom pri obchodovaní pružnejšie reagovať. Zároveň pozitívnym sekundárnym efektom môžu byť znížené náklady na odchýlky,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
ÚRSO predpokladá, že energeticky náročné podniky získajú presnejší nástroj na plánovanie nákupu elektriny, čo sa môže pozitívne prejaviť aj na cenách pre koncových odberateľov. Regulačný úrad sa podieľal na príprave nového režimu obchodovania s elektrinou formou odborných konzultácií, analýz dopadov a úprav regulačných pravidiel.