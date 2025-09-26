Miliardová pokuta. Šesť energetických spoločností malo nezákonné kartelové dohody

Energetické spoločnosti vrátane Eni dostali pokuty za koordinované zvyšovanie cien palív v období rokov 2020 až 2023.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
OPEC logo sign symbol for Crude oil prices fuel gas cost up rising high concept.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Taliansko Aktuality Nezaradené z lokality Taliansko

Taliansky protimonopolný úrad v piatok oznámil, že udelil pokuty v celkovej výške viac ako 936 miliónov eur šiestim energetickým spoločnostiam vrátane talianskeho giganta Eni za obmedzovanie hospodárskej súťaže pri predaji palív.

Úrad vo vyhlásení uviedol, že spoločnosti Eni, Esso, Ip, Q8, Saras a Tamoil koordinovali stanovenie hodnoty biokomponentu zahrnutého v cenách palív, ktorý sa v rokoch 2019 až 2023 strojnásobil.

Vyšetrovanie, ktoré bolo spustené na základe podnetu oznamovateľa, odhalilo, že firmy realizovali paralelné zvyšovanie cien, ktoré sa do veľkej miery zhodovalo a bolo riadené priamou alebo nepriamou výmenou informácií medzi nimi.

„Kartel začal (s týmito aktivitami) 1. januára 2020 a pokračoval až do 30. júna 2023,“ skonštatoval úrad.

Okruhy tém: Energetické spoločnosti Energetika Kartelová dohoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk