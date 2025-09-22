Útoky dronov môžu prinútiť Rusko znížiť produkciu ropy

Rusko, ktoré predstavuje približne 9 % svetovej ťažby ropy, môže byť nútené znížiť produkciu po sérii útokov ukrajinských bezpilotných lietadiel na dôležité ropné objekty. Referuje o tom web The Moscow Times s odvolaním sa na agentúru Reuters a tri zdroje z odvetvia.
Útoky zasiahli prístavy v Baltskom mori – Usť-Luga a Primorsk, ako aj niekoľko veľkých rafinérií vrátane Kinefu v Leningradskej oblasti a rafinérií spoločnosti Rosnefť v Riazanskej a Saratovskej oblasti. Dva ďalšie zdroje uviedli, že spoločnosť Transnefť už zastavila príjem ropy od producentov do svojho systému a varovala, že môže obmedziť príjem suroviny z ložísk, ak útoky na infraštruktúru budú pokračovať.
Rusko nemá veľké skladovacie kapacity
Predminulý týždeň bol po prvý raz od začiatku vojny poškodený veľký prístav Primorsk, ktorý má kapacitu približne milión barelov denne, čo predstavuje viac ako 10 % ruskej ťažby ropy. Útok poškodil aj dva ropné tankery Kusto a Cai Yun. Prístav medzičasom po prerušení prevádzky čiastočne obnovil svoju činnosť.
Ruský export ropy je už beztak obmedzený, keďže prístav Usť-Luga naďalej nefunguje naplno po augustovom útoku dronov. Tento mesiac je prístav využitý len na polovicu kapacity. Rusko na rozdiel od Saudskej Arábie nemá veľké skladovacie kapacity.
V rámci dohody OPEC+ sa kvóta ťažby pre Rusko v septembri zvýši na 9,449 milióna barelov denne z 9,344 milióna v auguste.
Záujem z Ázie je naďalej vysoký
Analytici bánk JP Morgan a Goldman Sachs však predpokladajú, že Rusko bude musieť znížiť ťažbu pre obmedzené skladovacie kapacity. JP Morgan upozorňuje, že schopnosť Ruska zvyšovať ťažbu je ohrozená nedostatkom voľných skladovacích priestorov, keďže väčšina kapacít je už využitá.
Goldman Sachs zasa dodáva, že výpadky v rafinériách môžu negatívne ovplyvniť ťažbu pre zaplnené sklady a obmedzené možnosti exportu. Napriek tomu očakávajú len mierne zníženie ťažby, pretože ázijskí odberatelia naďalej prejavujú vysoký záujem o ruskú ropu.