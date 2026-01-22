Opätovné spúšťanie najväčšej jadrovej elektrárne bolo pozastavené pre alarm monitorovacieho systému

Prevádzkovateľ najväčšej jadrovej elektrárne na svete vo štvrtok pozastavil jej spúšťanie do opätovnej prevádzky len niekoľko hodín po začiatku procesu. Reaktor však podľa prevádzkovateľa TEPCO zostáva stabilný.
Spúšťanie reaktora elektrárne Kašiwazaki‑Kariwa v prefektúre Niigata sa začalo v stredu večer po tom, čo zariadenie získalo posledné povolenie od jadrového regulátora na obnovu prevádzky, ktorá bola prerušená od havárie vo Fukušime v roku 2011.
Najväčšiu jadrovú elektráreň sveta opäť spustili, prvýkrát od havárie vo Fukušime
„Počas spúšťacích procedúr sa spustil alarm monitorovacieho systému a operácie sú momentálne prerušené,“ uviedol hovorca prevádzkujúcej spoločnosti Takashi Kobajaši. Reštart bol pôvodne naplánovaný na utorok, no odložili ho po tom, čo sa cez víkend objavil technický problém súvisiaci s reaktorovým alarmom. Podľa spoločnosti TEPCO bol tento problém v nedeľu odstránený.
Kašiwazaki‑Kariwa je najväčšou jadrovou elektrárňou na svete podľa potenciálnej kapacity, hoci spustený bol len jeden z jej siedmich reaktorov. Zariadenie bolo odstavené po tom, čo Japonsko po zemetrasení a cunami v roku 2011, ktoré v jadrovej elektrárni vo Fukušime spôsobilo roztavenie troch reaktorov, odstavilo svoje jadrové energetické zariadenia.