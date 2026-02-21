Maďarsko hrozí blokovaním 90-miliardovej pôžičky EÚ pre Ukrajinu

Kľúčovým bodom je podľa Szijjártóa práve zablokovanie prístupu Ukrajiny k 90 miliardám eur. 
Anna Takácsová
2 min. čítania
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Foto: SITA/AP
Maďarsko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Maďarsko

Maďarský minister zahraničných vecíPéter Szijjártó v piatok na tlačovej besede uviedol, že Maďarsko bude v blokovať kroky potrebné na poskytnutie 90-miliardovej pôžičky EÚ pre Ukrajinu, pokým sa neobnoví preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba. Vyjadrenie zverejnil aj na sociálnych sieťach.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
23 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Kľúčovým bodom je podľa Szijjártóa práve zablokovanie prístupu Ukrajiny k 90 miliardám eur. „Dovtedy, kým Ukrajina blokuje fungovanie ropovodu – dovtedy, kým blokuje ropovod Družba – dovtedy, kým bráni obnoveniu dodávok ropy smerom do Maďarska – bude Maďarsko blokovať prijímanie rozhodnutí v Európskej únii, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité a výhodné. Na základe toho sme sa rozhodli, že zablokujeme aj 90-miliardový vojnový úver, ktorý má byť vyplatený Ukrajine,“ uviedol minister zahraničných vecí Szijjártó.

Maďarská strana tvrdí, že prerušenie tranzitu nie je spôsobené technickými prekážkami, ale politickým rozhodnutím. Ukrajina, naopak, zastavenie tranzitu spájala so škodami po ruskom útoku na infraštruktúru. Vyhlásenie prichádza len niekoľko dní pred 4. výročím ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára 2022).

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
33 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Péter Szijjártó
Okruhy tém: Maďarský minister zahraničných vecí preprava ropy Ropovod Družba Tranzit

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk