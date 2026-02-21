Maďarsko hrozí blokovaním 90-miliardovej pôžičky EÚ pre Ukrajinu

Maďarský minister zahraničných vecíPéter Szijjártó v piatok na tlačovej besede uviedol, že Maďarsko bude v EÚ blokovať kroky potrebné na poskytnutie 90-miliardovej pôžičky EÚ pre Ukrajinu, pokým sa neobnoví preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba. Vyjadrenie zverejnil aj na sociálnych sieťach.
Brusel ako „komisia pre Ukrajinu“? Budapešť ostro odsudzuje nečinnosť v ropnom spore
Kľúčovým bodom je podľa Szijjártóa práve zablokovanie prístupu Ukrajiny k 90 miliardám eur. „Dovtedy, kým Ukrajina blokuje fungovanie ropovodu – dovtedy, kým blokuje ropovod Družba – dovtedy, kým bráni obnoveniu dodávok ropy smerom do Maďarska – bude Maďarsko blokovať prijímanie rozhodnutí v Európskej únii, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité a výhodné. Na základe toho sme sa rozhodli, že zablokujeme aj 90-miliardový vojnový úver, ktorý má byť vyplatený Ukrajine,“ uviedol minister zahraničných vecí Szijjártó.
We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.
Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push…
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026
Maďarská strana tvrdí, že prerušenie tranzitu nie je spôsobené technickými prekážkami, ale politickým rozhodnutím. Ukrajina, naopak, zastavenie tranzitu spájala so škodami po ruskom útoku na infraštruktúru. Vyhlásenie prichádza len niekoľko dní pred 4. výročím ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára 2022).