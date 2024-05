Každý z nás poslal Putinovi od začiatku vojny viac ako 500 eur, podľa Hojsíka sme boli naivní voči využívaniu plynu (video)

My, ako Slovensko, ale aj ako Európska únia, sme boli naivní voči využívaniu predovšetkým fosílneho plynu z Ruska, vyhlásil v rozhovore pre agentúru SITA podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík, ktorý v nadchádzajúcich voľbách do EP kandiduje za stranu Progresívne Slovensko.

Zároveň priznal, že na tento problém roky upozorňoval, keď sa vravelo, že treba plyn používať viac, pretože je to zelenšie ako uhlie. Europoslanec povedal, že to bolo zelenšie, ale nebola to zelená energia.

Závislosť od autokratického režimu

Našimi činmi sme si však podľa Hojsíka budovali závislosť od autokratického režimu, ktorý celý čas hovoril, že je pripravený použiť túto našu závislosť voči nám. Kandidát za PS to označil za tragický omyl.

„Dofinancovali sme vyzbrojenie Vladimira Putina, a to nielen my, Nemci rovnako. To nie je, že Slovensko, je v tom celá Európa. No a potom to Putin použil proti nám, privrel kohútiky, explodovali ceny energií a napadol Ukrajinu,“ povedal v rozhovore Hojsík.

Treba prejsť na novú energiu

To nám podľa jeho slov ukazuje, že potrebujeme znížiť spotrebu fosílnych palív a začať efektívne využívať zelené energie. Pri fosilných palivách tiež odporúča zabezpečiť viacero dodávateľov, aby sme neboli závislí od jedného ako v minulosti. Zelená energia podľa Hojsíka je lepšia aj pre naše peňaženky.

„Každý jeden z nás poslal Putinovi od začiatku vojny viac ako 500 eur z našich platov na nákup plynu z Ruska. A to je suma, ktorú by som rád videl čo najmenšia“.

Zároveň dodal, že krajiny Európskej únie vrátane Slovenska musia zabrániť tomu najhoršiemu v klimatickej zmene, a tým pádom treba prejsť na novú energiu bez ďalších emisií skleníkových plynov, ktoré pochádzajú z fosílnych palív.

Pomoc Ukrajine vníma pozitívne

Eroposlanec za Progresívne Slovensko v rozhovore tiež priznal, že ďalšiu pomoc pre Ukrajinu v hodnote 5 miliárd eur, ktorú nedávno schválila Európska únia, on osobne vníma pozitívne.

„Myslím si, že je v bezpečnostnom záujme Slovenskej republiky, aby sa Ukrajina vedela brániť, pretože Ukrajinci prelievajú krv za našu slobodu. Hovoriť, že im nemáme vojensky pomáhať, že to bráni mieru, keď oni sa bránia agresorovi, je ako keby ste hovorili, že to, že napríklad Francúzi pomáhali v Slovenskom národnom povstaní v zásade predlžovalo vojnu,“ vyhlásil Martin Hojsík.

Ukrajina potrebuje mier

Ukrajina podľa jeho slov potrebuje mier a ten môže byť jedine tak, že Putin stiahne svoje jednotky z Ukrajiny. To, že sa niekto skrýva za slová o mieri, no nechce pomáhať napadnutému, považuje Hojsík za nechutné.

„To, ako keby ste hovorili človeku, ktorého bije nejaký chuligán na ulici, že sa nemá brániť, má sa nechať rozkopať a odovzdať mu peňaženku, že potom bude mier. To je ten mier, ktorý si Fico predstavuje. Čiže áno, potrebujeme pomáhať Ukrajine, potrebujeme jej vojensky pomáhať,“ uzavrel kandidát do Európskeho parlamentu.