Európska únia je nútená sa pripraviť na náhle zastavenie dodávok ruského plynu

Európska únia tvrdí, že sa pripravuje na možné náhle zastavenie dodávok ruského plynu po tom, čo koncom roka 2024 vyprší tranzitná zmluva medzi Ukrajinou a Ruskom. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na brífingu v Kyjeve to povedala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson.

Zmluva čoskoro vyprší

Tá pripomenula, že zmluva o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou čoskoro vyprší, takže EÚ chce svoje kroky v tejto veci koordinovať s Ukrajinou. Poznamenala, že EÚ sa na túto situáciu pripravovala dva roky.

„Vedeli sme, že Rusko nie je spoľahlivým dodávateľom plynu, a všetky naše hodnotenia rizík boli navrhnuté tak, aby zodpovedali skutočnosti, že Európa by mohla v okamihu zostať bez ruských dodávok plynu,“ povedala Simson.

Odporúčanie znížiť spotrebu plynu

Krajiny EÚ dostali predvlani odporúčanie znížiť spotrebu plynu v reakcii na energetickú krízu spôsobenú rozsiahlou vojnou Ruska proti Ukrajine. Príslušné nariadenie bolo následne vlani predĺžené o ďalší rok. Európska komisia vo februári odporučila členským štátom, aby naďalej šetrili zemným plynom.

Uviedla vtedy, že od augusta 2022 do decembra 2023 Únia kolektívne znížila dopyt po plyne o 18 % a ušetrila tak okolo 101 miliárd metrov kubických plynu. To bolo dôležité pre prekonanie energetickej krízy a stabilizovanie zásob a trhov, pričom to aj ukázalo solidaritu s Ukrajinou, ktorá čelí ruskej agresii.