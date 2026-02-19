Holjenčík kritizuje cenotvorbu elektriny na nemeckej burze a navrhuje alternatívu, s rovnakým riešením prišiel aj Fico

Vysoké ceny elektriny podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) negatívne ovplyvňujú slovenské domácnosti aj podniky. Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík upozorňuje, že súčasný model európskej cenotvorby elektriny je pre Slovensko nevýhodný a je potrebné hľadať alternatívne riešenia.
Slovensko platí cenu za cudzie náklady
ÚRSO analyzuje možnosti, ako znížiť závislosť Slovenska od cenotvorby na nemeckej burze, ktorá podľa úradu výrazne zaťažuje slovenský trh. Súčasný európsky model je založený na princípe, že cenu pre celý trh určuje najdrahší ešte potrebný zdroj elektriny. V prípade Nemecka ide často o uhoľné a plynové elektrárne, ktoré sú zaťažené vysokými nákladmi na emisné povolenky.
Podľa úradu výrobcovia elektriny využívajú vysoké burzové ceny a nemajú motiváciu ponúkať nižšie ceny ako trhové. To sa následne premieta aj do cien pre slovenských odberateľov.
„Pre Slovensko je to veľký problém, pretože naša výroba je z väčšej časti jadrová, stabilná a bezemisná, a teda jej reálne náklady sú oveľa nižšie. V cene na burze sa však odrážajú napríklad aj nemecké náklady na CO₂ z dôvodu používania fosílnych palív. A z toho potom máme neprimeranú finančnú záťaž na slovenské domácnosti aj podniky,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Holjenčík zároveň upozornil, že drahá elektrina ovplyvňuje cenu prakticky všetkého – od potravín a služieb až po zamestnanosť a konkurencieschopnosť veľkých podnikov. ÚRSO preto považuje za dôležité hľadať riešenia, ktoré by lepšie zohľadnili slovenské podmienky a skutočné náklady výroby.
Regionálna burza ako alternatíva
Ako jednu z alternatív spomína predseda úradu vytvorenie regionálnej burzy pre krajiny s podobným energetickým mixom alebo ekonomickou štruktúrou.
„Jednou z alternatív nemeckej burzy môže byť pre nás vytvorenie regionálnej burzy pre krajiny s podobným energetickým mixom alebo ekonomickou štruktúrou. Takýto model by mohol zahŕňať napríklad štáty V4 alebo iné krajiny s emisne čistou výrobou ako má Slovensko,“ dodal Holjenčík.
Tému otvoril aj premiér Fico
Tému odklonu od cenotvorby na nemeckej burze a vytvorenia regionálnej burzy otvoril aj premiér Robert Fico. Po návrate z neformálneho summitu Európskej únie uviedol, že Slovensko by malo hľadať riešenie, ktoré lepšie zohľadní podmienky krajín s podobným energetickým mixom, a spomenul možnosť spoločného postupu štátov V4 spolu s Talianskom.
„Elektrina, ktorú kupujú naše firmy, sa predáva na burze v Lipsku. Pýtame sa, prečo by nemohla byť samostatná burza pre krajiny vo východnej časti Európskej únie a Taliansko, ktoré majú najväčšie problémy s výškou ceny elektrickej energie,“ uviedol predseda vlády.
Cieľom takéhoto kroku by podľa neho bolo znížiť dopady nevýhodnej cenotvorby na domácnosti a priemysel a posilniť vyjednávaciu pozíciu regiónu v rámci európskeho trhu s elektrinou.