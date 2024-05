Holíč a Hodonín majú po desaťročiach opäť prepojenú elektrickú distribučnú sieť, pomôcť môže pri živelných pohromách

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniklo nové 22 kV prepojenie elektrických distribučných sústav. Investícia je súčasťou cezhraničného projektu ACON, ktorého úlohou je zaistenie bezpečných a spoľahlivých dodávok energie prihraničným oblastiam.

V okolí miest bolo vybudovaných 122 moderných distribučných trafostaníc s inteligentnými prvkami a desiatky kilometrov nových optických liniek. Objem investícií do modernizácie a automatizácie distribučných sietí dosiahne 182 miliónov eur, z toho na Slovensku 92 miliónov eur a v Českej republike viac ako 90 miliónov eur.

Posilnenie integrácie

Projekt ACON spája distribučné územie českého EG.D a slovenskej Západoslovenskej distribučnej (ZSD) prostredníctvom inteligentných sústav. Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce je posilnenie integrácie trhu s elektrinou v oboch krajinách.

Prepojenie českého Hodonína a slovenského Holíča bolo znovu sprevádzkované takmer po 30 rokoch. Výhody nového prepojenia pocítia obyvatelia českého a slovenského pohraničia najmä v prípade neštandardných alebo havarijných stavov distribučných sústav.

Vďaka cezhraničnej spolupráci bude možné si vzájomne vypomáhať v prípade prerušenia dodávok elektriny.

Pomoc pri živelných pohromách

„K rozsiahlemu výpadku došlo v okolí Hodonína napríklad v roku 2021, keď južnú Moravu zasiahli silné búrky spojené s ničivým tornádom. Nové prepojenie by v takých prípadoch výrazne pomohlo,“ povedal Marian Rusko, predseda predstavenstva spoločnosti EG.D.

Podľa člena predstavenstva Západoslovenskej distribučnej Tomáša Tureka má prepojenie sústav viac efektov, ako len pomoc pri živelných pohromách. Jedným z efektov je napríklad lepšie využitie sústavy pri nových odberoch alebo nových dodávkach elektrickej energie.

V Holíči a jeho bezprostrednom okolí bude vďaka projektu ACON vybudovaných celkovo 65 kilometrov nových optických liniek. Modernizácie sa už dočkalo osem distribučných trafostaníc, na ktoré sú pripojení obyvatelia mesta.

Vybudovali 45 kilometrov optických liniek

„V trafostaniciach je implementovaná nová moderná technológia so smart prvkami. Tie okrem iného zaisťujú aj flexibilnejšiu možnosť riešenia porúch a plánovaných revízií, čím umožňujú plynulú dodávku elektriny pre všetkých zákazníkov od obyvateľov mesta po podnikateľské subjekty,“ povedal za slovenskú stranu Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Okolo Hodonína bolo postavených alebo modernizovaných 114 distribučných trafostaníc. „V rámci prepojenia Holíča a Hodonína sme vybudovali 45 kilometrov nových optických liniek a do konca projektu pribudne ďalších 17 kilometrov. Inštalovali sme tiež 70 smart prvkov do distribučnej sústavy, a to diaľkovo ovládané úsekové spínače a technológie recloser,“ dodal Marian Rusko.

Cezhraničný projekt ACON je spolufinancovaný z programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF), ktorý zriaďuje Európska komisia.